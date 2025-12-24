Путин поручил разработать предложения по тесту на управление дронами в ГТО

Путин поручил представить идеи по тесту на управление дронами в ГТО

Правительство по поручению Путина подготовит целевые показатели по укреплению здоровья детей и разработает предложения о введении в комплекс ГТО теста по управлению беспилотниками

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Российское правительство должно будет разработать целевые показатели по укреплению здоровья детей и их физическому развитию, «включая физическую подготовленность к военной службе», сообщается на сайте Кремля. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин после ноябрьского заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Также кабмин подготовит предложения о включении в комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) испытаний по управлению беспилотниками.

В числе других поручений Путина:

доработать и утвердить меры по развитию детско-юношеского спорта;

подготовить проведение соревнования «Школьная лига» по наиболее популярным видам спорта во всех регионах;

обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды;

представить предложения о создании единого реестра тренеров, вести который будет Минспорт;

губернаторам — предусмотреть «меры поощрения» тренеров за подготовку спортсменов высокого класса.

В последние годы в российские школы вернули начальную военную подготовку, курс проводится в рамках ОБЖ, который теперь называется «Основы безопасности и защита Родины». В модуле «Военная подготовка. Основы военных знаний» учителя рассказывают о вооруженных силах, их составе и назначении, основных образцах вооружения и военной техники, строевых приемах и движении без оружия (строевой подготовке).

С 2024 года учеников 8-х и 10-х классов отправляют на сборы, которые проводят на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» или «Патриот». В школах, расположенных там, где таких центров нет, занятия рекомендованы на базе воинских частей или непосредственно в учебных заведениях. Минпросвещения отмечало, что участие в сборах обязательно.