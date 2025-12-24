 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин поручил представить идеи по тесту на управление дронами в ГТО

Путин поручил разработать предложения по тесту на управление дронами в ГТО
Правительство по поручению Путина подготовит целевые показатели по укреплению здоровья детей и разработает предложения о введении в комплекс ГТО теста по управлению беспилотниками
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Российское правительство должно будет разработать целевые показатели по укреплению здоровья детей и их физическому развитию, «включая физическую подготовленность к военной службе», сообщается на сайте Кремля. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин после ноябрьского заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Также кабмин подготовит предложения о включении в комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) испытаний по управлению беспилотниками.

В числе других поручений Путина:

  • доработать и утвердить меры по развитию детско-юношеского спорта;
  • подготовить проведение соревнования «Школьная лига» по наиболее популярным видам спорта во всех регионах;
  • обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды;
  • представить предложения о создании единого реестра тренеров, вести который будет Минспорт;
  • губернаторам — предусмотреть «меры поощрения» тренеров за подготовку спортсменов высокого класса.

Семьеведение и строевые приемы: что изменится в школах с 1 сентября
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В последние годы в российские школы вернули начальную военную подготовку, курс проводится в рамках ОБЖ, который теперь называется «Основы безопасности и защита Родины». В модуле «Военная подготовка. Основы военных знаний» учителя рассказывают о вооруженных силах, их составе и назначении, основных образцах вооружения и военной техники, строевых приемах и движении без оружия (строевой подготовке).

С 2024 года учеников 8-х и 10-х классов отправляют на сборы, которые проводят на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» или «Патриот». В школах, расположенных там, где таких центров нет, занятия рекомендованы на базе воинских частей или непосредственно в учебных заведениях. Минпросвещения отмечало, что участие в сборах обязательно.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин правительство военная служба физкультура спорт Дети
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трутнев назвал общую военную подготовку необходимой для будущего России
Политика
В курс ОБЖ включат изучение общевойскового боя и применения дронов
Общество
Министр предложил отправить участников спецоперации вести ОБЖ в школах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
В Госдуме заявили об отсутствии планов ограничивать VPN в 2026 году Технологии и медиа, 23:08
Болгария экстрадирует в США россиянина, обвиняемого в нарушении санкций Политика, 22:48
Тысячи пользователей Steam пожаловались на сбой Технологии и медиа, 22:34
На Рублевском шоссе в Москве загорелась многоэтажка Город, 22:30
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 22:27
Дуров заявил, что Макрон превращает ЕС в «цифровой ГУЛАГ» Политика, 22:17
Как искусственный интеллект повышает безопасность предприятий Отрасли, 22:14
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
«Шанхай Дрэгонс» прервал серию поражений в КХЛ победой над «Спартаком» Спорт, 22:13
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 22:13
Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская Общество, 22:11
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 21:58
Найденный мертвым норвежский биатлонист Баккен был в гипоксической маске Спорт, 21:58
Путин поручил представить идеи по тесту на управление дронами в ГТО Политика, 21:54
До 16 выросло число дронов, сбитых на подлете к Москве Политика, 21:49