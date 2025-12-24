Болгария экстрадирует в США россиянина, обвиняемого в нарушении санкций
Суд в Болгарии одобрил экстрадицию в США россиянина Сергея Ивина, которого американские власти обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег, сообщили РБК в российском посольстве в Софии.
Заседание состоялось 22 декабря, адвокат Ивина намерен подать апелляцию.
12 декабря суд рассматривал дело другого гражданина России — Олега Ольшанского по тем же статьям, рассказали в дипмиссии. Суд удовлетворил просьбу о его экстрадиции в Соединенные Штаты по статье об отмывании, но защита обжаловала решение. Апелляционная инстанция начнет новое рассмотрение в январе.
Российские дипломаты на прошлой неделе сообщили о задержании Ольшанского и Ивина в аэропорту Софии по запросу США. В посольстве не привели подробностей, отметив только, что сотрудники консульского отдела поддерживают контакт с россиянами и их адвокатами.
Власти Болгарии и США пока не комментировали ситуацию.
В начале декабря суд в Софии отказал в экстрадиции в Ливан россиянина Игоря Гречушкина, подозреваемого по делу о взрыве в порту Бейрута 4 августа 2020 года, при котором погибли более 200 человек. Ливанские власти установили, что при сварочных работах взорвалась аммиачная селитра, которую конфисковали с судна Rhosus в 2014 году. Гречушкин фигурирует в деле как владелец Rhosus, его подозревают в халатности и нарушениях, связанных с транспортировкой груза. Россиянина разыскивали по «красному уведомлению» Интерпола. В сентябре он был задержан в болгарском аэропорту, однако суд счел, что Ливан не предоставил достаточных доказательств того, что Гречушкина не казнят.
