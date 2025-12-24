 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Найденный мертвым норвежский биатлонист Баккен был в гипоксической маске

Норвежская ассоциация биатлона: умерший Баккен был в гипоксической маске
Норвежский биатлонист умер в отеле в итальянских Альпах во время тренировочных сборов. В норвежской ассоциации заявили, что не знают, откуда спортсмен взял эту маску
Сиверт Баккен
Сиверт Баккен (Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Биатлонист Сиверт Баккен, чье тело обнаружили в номере отеля в Италии, был в гипоксической маске, ограничивающей поступление воздуха при тренировках, сообщила исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар. Ее слова приводит пресс-служба организации.

О смерти трехкратного чемпиона Европы стало известно 23 декабря. Баккену было 27 лет, его тело нашли в номере отеля в Лавазе.

Нордскар отметила, что ассоциация не располагает информацией об обстоятельствах приобретения и использования этой маски спортсменом.

По ее словам, вскрытие тела Баккена запланировано на ближайшие дни в Италии.

Трехкратный чемпион Европы по биатлону умер в 27 лет
Спорт
Сиверт Баккен

Баккен является победителем этапа Кубка мира (2022 год), двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр 2016 года.

В 2022 году у Баккена диагностировали миокардит, он вернулся к соревнованиям в 2024-м.

Анна Сатдинова
Биатлон
