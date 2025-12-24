До 16 выросло число дронов, сбитых на подлете к Москве

Собянин сообщил о 16-м дроне, сбитом на подлете к Москве

Фото: Минобороны России

Средства ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

На месте падения обломков сбитого аппарата работают специалисты экстренных служб. Таким образом, всего за 24 декабря на подлете к столице сбили 16 дронов.

Об отражении атак БПЛА Собянин сообщает с 04:17 мск.

Московский регион неоднократно сталкивался с атаками дронов. Так, 16 декабря мэр столицы сообщил о четырех беспилотниках, уничтоженных на подлете к городу. На фоне отражения атаки московский аэропорт Внуково приостанавливал прием и отправку рейсов.