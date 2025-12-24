 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
До 16 выросло число дронов, сбитых на подлете к Москве

Собянин сообщил о 16-м дроне, сбитом на подлете к Москве
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

На месте падения обломков сбитого аппарата работают специалисты экстренных служб. Таким образом, всего за 24 декабря на подлете к столице сбили 16 дронов.

Об отражении атак БПЛА Собянин сообщает с 04:17 мск.

Над Россией за семь часов сбили 132 украинских дрона
Политика
Фото:Минобороны России

Московский регион неоднократно сталкивался с атаками дронов. Так, 16 декабря мэр столицы сообщил о четырех беспилотниках, уничтоженных на подлете к городу. На фоне отражения атаки московский аэропорт Внуково приостанавливал прием и отправку рейсов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
атака дронов Москва беспилотники Сергей Собянин
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
