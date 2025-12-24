 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер актер, сыгравший в «Друзьях» и «Сайнфелде»

Умер актер Пэт Финн, сыгравший в «Друзьях» и «Сайнфелде»
Пэт Финн снимался в ситкомах «Бывает и хуже» и «Две девицы на мели», сыграл эпизодическую роль в «Докторе Хаусе», в двух сериях «Друзей» исполнил роль молодого человека Моники. Актеру было 60 лет
Пэт Финн
Пэт Финн (Фото: Araya Doheny / Getty Images for Creator+)

Американский актер Пэт Финн, снявшийся в ситкомах «Друзья» и «Сайнфелд», умер в возрасте 60 лет, сообщает The New York Post со ссылкой на его представителя.

Финн боролся с раком мочевого пузыря и достиг ремиссии, но в последние дни состояние его здоровья ухудшилось. За месяц до смерти актера был организован сбор средств для продолжающегося лечения, всего было пожертвовано более $100 тыс., передает Hollywood Reporter.

Финн наиболее известен по комедийному сериалу «Бывает и хуже», в котором он сыграл Билла Норвуда, соседа и друга главной героини Фрэнки Хэк. В «Друзьях» он исполнил роль доктора Роджера — молодого человека главной героини Моники из альтернативной реальности, показанной в «Эпизодах, в которых все могло бы быть иначе».

Актер снимался в других популярных ситкомах — «Умерь свой энтузиазм», «Две девицы на мели» и «Третья планета от Солнца», снялся в эпизодической роли в сериале «Доктор Хаус». В числе его киноработ — роли в фильмах «Где моя тачка, чувак?» с Эштоном Кутчером и Шонном Уильямом Скоттом и «Простые сложности» с Мэрил Стрип.

Помимо съемок, Финн преподавал в университетах Колорадо, Индианы и Калифорнии, а также основал компанию Improv + Ability, которая организовывала мастер-классы по импровизации.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
актер некролог сериал
