В Госдуме заявили об отсутствии планов ограничивать VPN в 2026 году

Сергей Боярский (Фото: Госдума России)

В 2026 году в России не будут ограничивать работу VPN-сервисов, заявил в эфире телеканала РБК глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Это технология, которую не обуздать. Мы это прекрасно понимаем <…>, поэтому VPN никак ограничиваться не будет. Но, понимаете, мы видим, что VPN — VPN рознь, есть прямо опасные VPN. Так что будьте очень внимательны и осторожны», — сказал депутат.

По словам Боярского, власти ратуют за то, чтобы «люди не привыкали жить с VPN постоянно». Он отметил, что государство тратит силы и средства на блокировку запрещенной информации «не просто так», а для противодействия экстремизму. «Если жить с включенным VPN, то можно зайти в такие уголки интернета, в которые лучше не попадать, особенно подросткам», — добавил он.

По состоянию на октябрь в России в 2025 году заблокировали 258 VPN-сервисов против 197 в 2024 году. Разница, таким образом, составила 31%. Кроме того, в России в начале сентября вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за рекламу VPN и штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и доступ к ним c помощью VPN.

Использование VPN при совершении преступления считается отягчающим обстоятельством. Кроме того, запрещено публиковать инструкции по настройке обхода блокировок. Использование VPN само по себе не запрещено.