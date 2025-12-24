 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

В Госдуме заявили об отсутствии планов ограничивать VPN в 2026 году

Сергей Боярский
Сергей Боярский (Фото: Госдума России)

В 2026 году в России не будут ограничивать работу VPN-сервисов, заявил в эфире телеканала РБК глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Это технология, которую не обуздать. Мы это прекрасно понимаем <…>, поэтому VPN никак ограничиваться не будет. Но, понимаете, мы видим, что VPN — VPN рознь, есть прямо опасные VPN. Так что будьте очень внимательны и осторожны», — сказал депутат.

По словам Боярского, власти ратуют за то, чтобы «люди не привыкали жить с VPN постоянно». Он отметил, что государство тратит силы и средства на блокировку запрещенной информации «не просто так», а для противодействия экстремизму. «Если жить с включенным VPN, то можно зайти в такие уголки интернета, в которые лучше не попадать, особенно подросткам», — добавил он.

В Госдуме исключили запрет на использование VPN-сервисов в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По состоянию на октябрь в России в 2025 году заблокировали 258 VPN-сервисов против 197 в 2024 году. Разница, таким образом, составила 31%. Кроме того, в России в начале сентября вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за рекламу VPN и штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и доступ к ним c помощью VPN.

Использование VPN при совершении преступления считается отягчающим обстоятельством. Кроме того, запрещено публиковать инструкции по настройке обхода блокировок. Использование VPN само по себе не запрещено.

Полина Дуганова
VPN Россия Госдума Сергей Боярский запрет
