Почему слабеет рубль

Какие факторы играют за и против российской валюты

Курс российской валюты во вторник достиг четырехмесячного минимума. Против рубля играет целый букет факторов — новые санкции, геополитика, цены на нефть и российский платежный баланс

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Доллар на торгах во вторник, 20 июня, укрепился примерно на 2% по сравнению с закрытием в понедельник, достигнув на максимуме 59,77 руб. Таким образом, рубль подешевел до минимума с начала февраля. Доллар растет к рублю почти месяц — с 23 мая, когда за него давали 56,3 руб. Евро во вторник перевалил за 66 руб., достигнув максимума с 8 декабря.

Что происходит с рублем

Российские власти не раз анонсировали ослабление рубля. Минэкономразвития в своем прогнозе заложило курс доллара 64,2 руб. в среднем за год и 68 руб. на конец года. Слабеть рубль будет за счет ухудшения сальдо платежного баланса, которое из-за сезонности было высоким в начале года, не раз говорил министр экономического развития Максим Орешкин. В мае, по данным Центробанка, экспорт превысил импорт на $27 млрд: сальдо оказалось выше прошлогоднего показателя в 1,7 раза, и связано это, по оценкам регулятора, с «улучшением конъюнктуры мирового рынка топливно-энергетических товаров», то есть с ценами на нефть. Средняя цена барреля Urals с января по май составила $51,3, сообщал Минфин. Текущий прогноз Минэкономразвития — $45,6 за баррель в 2017 году.

«Рубль остается под давлением. Причины те же — отсутствие оптимизма на нефтяном рынке, усиление позиций доллара на глобальных площадках и, как следствие, рост давления на рисковые активы», — написал в обзоре от 20 июня аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.

Однако Минэкономразвития свои ожидания де-факто уже пересмотрело. В новом варианте прогноза, над которым работает министерство, рубль будет «немножко» крепче, чем ожидалось ранее, говорил Орешкин. Дело в том, что нынешний сценарий предусматривает истечение действия соглашения ОПЕК о заморозке добычи нефти в первом полугодии и, как следствие, дальнейшее снижение цен на нее. Но уже после разработки прогноза, в конце мая, страны, входящие и не входящие в картель, продлили соглашение.

Ястребы из Центробанка «Трудно спорить с тем, что эти факторы (цена нефти, внешнеполитическая обстановка. — РБК) в какой-то степени способствовали обесценению рубля. При этом мы полагаем, что сезонное ухудшение платежного баланса не имело такого сильного влияния, как, например, продолжающееся падение цен на нефть. Кроме того, на наш взгляд, новые санкции США также не сильно должны были повлиять на валютный рынок», — рассуждает главный экономист Credit Suisse по России Алексей Погорелов. Погорелов обращает внимание на «негативный эффект от ястребиных комментариев» Центробанка. В пятницу, после объявления о снижении ключевой ставки до 9%, регулятор заявил о повышенных инфляционных рисках в среднесрочной перспективе, связанных, в частности, с более низкими, чем ожидалось, ценами на нефть и возможным проведением налогового маневра (он предусматривает рост НДС до 22% и снижение страховых взносов до того же уровня). После этого заявления «некоторые инвесторы предпочли закрыть свои длинные позиции в российских гособлигациях и продать рубль», указывает Погорелов. Впрочем, оговаривается он, определяющее значение на отечественную валюту оказал сильный спрос на доллары «со стороны локальных игроков».

Что угрожает рублю

Citi Research после голосования в сенате США по новым санкциям поставил вопрос: «Закончился ли райский период для российских активов?» Аналитики Citi обращают внимание на то, что сенат в своем законопроекте просит администрацию Дональда Трампа изучить потенциальные эффекты от распространения санкций на инвестиции в российский госдолг. «Если законопроект действительно пойдет в этом направлении, мы считаем, что финансовое воздействие на российские активы может быть очень серьезным», — отмечают они в обзоре за 20 июня. С учетом риска дополнительных санкций «имеется пространство для некоторого ослабления российских активов», что может усугубиться дальнейшим снижением цен на нефть. Citi рекомендует ставить на рост доллара с отметки 57,62 руб. за доллар.

Сенат США одобрил законопроект о расширении антироссийских санкций на прошлой неделе, сейчас он находится на рассмотрении в палате представителей. 20 июня Минфин США впервые за время президентства Трампа расширил санкции против России по украинской санкционной программе, подтвердив позицию, которая была сформулирована еще при президенте Обаме: секторальные санкции останутся в силе до полного выполнения минских соглашений, санкции по Крыму — до тех пор, пока Россия «не прекратит оккупацию полуострова».

Вдобавок 18 июня авиация международной коалиции под руководством США сбила сирийский правительственный истребитель-бомбардировщик Су-22, российское Минобороны назвало это «военной агрессией» в отношении Сирии и пообещало брать все самолеты и беспилотники коалиции на сопровождение своими ПВО.

Поведение иностранных инвесторов «в некоторой степени» влияет на ослабление рубля, говорит главный экономист Sberbank CIB Антон Струченевский. «Кроме того, последние события показали, что геополитические риски, связанные с Россией, по-прежнему высоки — все это могло заставить инвесторов притормозить покупки рублевых облигаций, что, соответственно, сказалось и на обменном курсе», — размышляет он. Возможность введения новых санкций со стороны США и замедление роста китайской экономики несут риски для рубля в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пишет Danske Bank в обзоре за понедельник. Аналитики банка предсказывают укрепление доллара до 59,4 руб. за три месяца, хотя в предыдущем прогнозе ожидали роста лишь до 54,4 руб.

Рубль ослабнет на 4–6% от нынешних уровней, написал в одном из своих последних обзоров «ВТБ Капитал». Эффект от стабильных или растущих цен на нефть, по оценкам аналитиков, сократится из-за восстановления импорта, сезонного спроса на валюту (туристический сезон, выплаты дивидендов) и погашения внешнего долга. Технический анализ показывает, что «цены на нефть имеют потенциал для дальнейшего снижения, поэтому рубль остается подвержен рискам дальнейшего обесценения», отмечает Погорелов. Речь идет об ослаблении «вплоть до уровня 62 против доллара, который мы ожидали не раньше, чем через 12 месяцев».

Что поддержит рубль

Существуют «определенные надежды» на приостановку давления на рубль, пишет Денис Давыдов, но речь идет лишь о краткосрочных перспективах. Среди факторов, снижающих давление, — размещение российских евробондов. Минфин решил разместить два транша облигаций — десятилетние и тридцатилетние — впервые после девятимесячного перерыва. Спрос на них днем во вторник превысил $6 млрд, оказавшись вдвое больше предложения.

Другой фактор — приближающийся пик налоговых платежей, отмечает Давыдов. Он «придется на 26 июня, причем, по нашим расчетам, уплата основных налогов (НДС, НДПИ, акцизов) превысит 600 млрд руб.», написал в обзоре во вторник Райффайзенбанк.

Рубль уже поддерживается сокращением оттока капитала, отметил Danske Bank. Вывоз средств существенно замедлился в апреле—мае, сообщал Центробанк, причем в его структуре «доминировали операции банковского сектора по размещению иностранных активов и погашению внешних обязательств». Прочие же секторы, наоборот, привлекали средства в экономику.