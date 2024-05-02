FA назвал приоритетные задачи ВСУ после помощи от США

Украине следует разработать стратегию по обучению, оснащению и мобилизации военнослужащих, а ее партнерам — по укреплению переговорной позиции с Россией, так как помощь США не решит серьезные проблемы Киева, пишет Foreign Affairs

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Принятие конгрессом законопроекта о выделении почти $61 млрд стало для Украины «спасательным кругом», но сам по себе пакет помощи США не решит серьезных проблем Киева на фронте, говорится в аналитической статье Джека Уотлинга, эксперта Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), для журнала Foreign Affairs (FA).

По мнению автора материала, для предотвращения победы России Украине потребуется комплексная стратегия, которая будет включать обучение, оснащение и мобилизацию военнослужащих, а также укрепление переговорной позиции. «Ни одна из этих задач не будет простой, и ни одна из них не может быть решена в одночасье. Также Украина и ее международные партнеры не могут позволить себе тратить месяцы на выработку пути продвижения вперед», — говорится в статье.

Уотлинг отмечает, что ситуация на поле боя «неуклонно ухудшалась» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с осени 2023 года из-за нехватки боеприпасов. В настоящее время Россия имеет многократное преимущество в артиллерии. После принятия нового пакета помощи США оно, вероятно, сократится, но ситуация остается тяжелой, пишет он.

Одной из главных проблем Киева является нехватка «эффективной системы набора и обучения военнослужащих», а также вооружений, при этом людей для мобилизации достаточно, говорится в материале FA. «Украинское командование должно формировать новые бригады, а не просто восстанавливать численность существующих соединений, — уточнил аналитик. — Со временем эти новые подразделения значительно повысят способность к контратаке».

По мнению автора, мобилизация на Украине должна проходить в три этапа: немедленный призыв для пополнения действующих подразделений, восстановление резервов и создание новых бригад. Последние должны стабилизировать фронт к началу 2025 года. В случае реализации этого сценария Украина может вернуть себе инициативу на поле боя, пишет FA.

Однако, по мнению аналитика, прекращение боевых действий может быть продиктовано усилением переговорной позиции Киева. «В конечном счете любое успешное окончание войны будет зависеть от способности НАТО убедительно сдерживать Россию. Такая позиция требует от Североатлантического альянса не только выставить достаточные силы для противодействия угрозе со стороны России, но и создать достаточные производственные мощности среди своих членов для поддержания постоянного притока боеприпасов в случае новой войны», — говорится в статье.

Автор пришел к выводу, что пакет военной помощи США был передан вовремя для «предотвращения коллапса» на Украине, но для изменения хода военных действий Киеву нужна всеобъемлющая стратегия, которая в том числе должна исходить от Вашингтона и НАТО.

20 апреля палата представителей одобрила законопроект о выделении Украине помощи в размере $60,64 млрд, затем соответствующий закон поддержали сенат и президент США Джо Байден. Документ не могли согласовать более полугода. Он также подразумевает отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле, комментируя одобренный в США законопроект, заявили, что документ «еще больше обогатит» Вашингтон и «еще больше разорит» Киев.