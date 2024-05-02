СК взял на контроль дело об игнорировании полицией вызова о мигрантах

СК взял на контроль дело об игнорировании полицией вызова о мигрантах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль расследование уголовного дела о халатности, возбужденного после того, как полицейские не приехали на вызов об избиении мигрантами жителя Московской области.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили в связи с публикациями в соцсетях. Нарушение порядка допустили мигранты, проживавшие в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов в поселке Островцы Раменского городского округа.

«Сообщается о факте избиения местного жителя, для разбирательства по которому не прибыл сотрудник полиции, несмотря на телефонное обращение в дежурную службу», — говорится в сообщении.



Дело возбудили по статье 293 Уголовного кодекса — халатность.

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