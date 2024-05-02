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Общество ,  
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СК взял на контроль дело об игнорировании полицией вызова о мигрантах

СК взял на контроль дело об игнорировании полицией вызова о мигрантах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль расследование уголовного дела о халатности, возбужденного после того, как полицейские не приехали на вызов об избиении мигрантами жителя Московской области.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили в связи с публикациями в соцсетях. Нарушение порядка допустили мигранты, проживавшие в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов в поселке Островцы Раменского городского округа.

«Сообщается о факте избиения местного жителя, для разбирательства по которому не прибыл сотрудник полиции, несмотря на телефонное обращение в дежурную службу», — говорится в сообщении.

Дело возбудили по статье 293 Уголовного кодекса — халатность.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее 26 апреля сотрудники ОМВД России по Туапсинскому району задержали участников драки, которая произошла 24 апреля.

Тогда на 15 иностранных граждан наложили административный штраф с выдворением за пределы России.

С 21 января 2024 года на территории региона действует запрет на работу иностранцев по патентам по некоторым видам деятельности. Ограничения введены в целях поддержания баланса рынка труда, создания конкурентных российским работникам на рынке Кубани, стимулирования работодателей к приему и трудоустройству в приоритетном порядке граждан России.

Теги
мигранты Следственный комитет МВД уголовное дело
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