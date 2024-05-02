Сенат Казахстана одобрил продление транзита российской нефти в Китай

Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил ратификацию протокола с изменениями в соглашение между правительствами республики и России, по которому увеличивается с 7 до 10 млн т транзит российской нефти через Казахстан в Китай. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа, запись сохранена в Youtube палаты.

Сам протокол был подписан 16 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Речь идет о соглашении между «Роснефтью» и китайской CNPC о поставках 100 млн т нефти в течение следующих десяти лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая.

Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов на заседании отметил, что в результате этих транзитных поставок страна получит $1 млрд 700 млн дохода.

По словам сенатора Суиндика Алдашева, тариф на транспортировку топлива по нефтепроводу Туймазы — Омск — Новосибирск установлен в размере $2,1, а тариф на транзит составляет $15 за тонну. Срок действия соглашения исчисляется от 1 января 2024 года.

В результате долгосрочная транспортировка российской нефти пойдет по системе магистральных трубопроводов по направлению граница России — граница Казахстана (магистральный нефтепровод Туймазы — Омск — Новосибирск-2) — граница России — граница Казахстана (Прииртышск) — Атасу (Казахстан) — Алашанькоу (Китай).