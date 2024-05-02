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Диана Шурыгина заявила, что сама попросила забрать ее в полицию

Диана Шурыгина заявила, что сама попросила забрать ее в полицию
Диана Шурыгина
Диана Шурыгина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Диана Шурыгина сообщила, что сама позвонила в полицию и попросила забрать ее из квартиры в целях безопасности. Об этом она рассказала на видео, которое опубликовал канал RTVI.

«Про ситуацию с полицией: я сама ее вызвала, грубо говоря, попросила меня забрать. И все. Меня никто не задерживал. <...> Я была в квартире и как бы попросила приехать забрать меня... знакомого и полицию в целях моей безопасности», — сказала Шурыгина в видеообращении.

По ее словам, ее отпустили из отдела полиции через 10 минут — после того как она написала объяснительную.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

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Ранее телеграм-канал Baza сообщил о задержании Шурыгиной в ночь на 30 апреля в Москве. По данным канала, блогера увезли из квартиры на Долгоруковской улице, где она находилась вместе с предпринимателем Святославом Гусевым.

Baza писала, что полицию вызвали жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры. Шурыгину, как утверждает канал, доставили в отдел вместе с двумя знакомыми. Позже Baza написала, что в полиции, помимо жалоб на шум, зарегистрировали вызов «девушка в опасности».

Гусев сказал «Известиям», что его и Шурыгину действительно задерживали: «Информация правдива, но комментировать тут нечего. Было и было». По его словам, конфликта с соседями не было. Произошедшее он назвал «стандартной ситуацией», не приводя подробностей.

Диана Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В 2017 году девушка, которой тогда было 16 лет, рассказала, что ее изнасиловал ее знакомый, 20-летний Сергей Семенов. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Позже срок сократили до трех лет и трех месяцев. Через год, в январе 2018 года, Семенова выпустили по УДО. Защита обвиняемого настаивала на том, что половой акт произошел по обоюдному согласию, а побои на ее теле появились позже после конфликта с отцом.

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