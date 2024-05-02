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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму утвердили приговор украинцу, передававшему данные для ударов

В Крыму украинца приговорили к 11 годам за передачу данных для ударов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Гражданина Украины, который передавал данные о Вооруженных силах России в Запорожской области, приговорили к 11 годам колонии строгого режима сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Приговор вступил в законную силу, апелляцию на него рассматривал Верховный суд Крыма.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, который по заданию сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществлял сбор информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил России на территории Запорожской области», — сообщили в спецслужбе.

В ФСБ уточнили, что эти данные украинская сторона использовала для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

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Фото:antiterropk / Telegram

В феврале 2024 года ФСБ показала видео с агентом Службы безопасности Украины (СБУ), который, по информации следствия, готовил теракт против одного из политиков в Запорожской области. Мужчина хотел подорвать автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства, уточнили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ попытались задержать мужчину в частном доме, он оказал сопротивление и был нейтрализован. Оперативники обнаружили у мужчины пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы, а также извлекли взрывное устройство из-под автомобиля политика с помощью робота-сапера.

Как заявили в спецслужбе, россиянин Виталий Дятленко был завербован украинскими спецслужбами «в преддверии электорального цикла 2024 года».

Теги
приговор ФСБ Запорожская область Крым
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