Швейцария анонсировала мирную конференцию по Украине

На мирный саммит по Украине в Швейцарию съедутся 160 делегаций, в том числе представители католической и православной церквей, но Россию на него не позвали

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В швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня пройдет мирный саммит по Украине, Швейцария пригласила на него делегации 160 стран. Анонс конференции опубликовал МИД страны.

«Саммит будет основываться на дискуссиях, которые прошли в последние месяцы, в частности на украинской формуле мира и других мирных предложениях, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права», — говорится в сообщении.

В числе приглашенных на саммит — члены «Большой семерки», «Большой двадцатки», БРИКС, а также ЕС, трех международных организаций (ООН, ОБСЕ и Совета Европы) и представители религиозных конфессий — католической церкви (Ватикана) и Вселенского патриарха (Константинопольский патриархат). В сообщении отмечается, что Россия на мирный саммит не приглашена, хотя Берн и уверен, что мирный процесс по Украине «немыслим» без участия Москвы.

«Швейцария всегда проявляла открытость к приглашению России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и в том числе публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом первом саммите», — объяснили в швейцарском МИДе.

Россия, как указывали в российском МИДе, в конференции участие не примет, даже если ее пригласят. Это связано с тем, что на ней будет обсуждаться «ультимативная» формула мира президента Владимира Зеленского, говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова.