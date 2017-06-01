Депутатам привили дисциплину

В Госдуме завершилась борьба с прогульщиками

В Госдуме больше не будут серьезно править регламент ради повышения дисциплины и качества законопроектов, рассказал РБК председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Депутаты отмечают, что за посещаемостью в Думе следят строго, а вот денег на обеспечение их работы не хватает

Вячеслав Володин (Фото: Анна Исакова / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС)

Под страхом штрафов

По словам Вячеслава Володина, «все вопросы, которые​ требовали изменений в регламент, решены». «Теперь нужно посм​отреть на то, как эти изменения будут работать исходя из правоприменительной практики», — сообщил спикер нижней палаты РБК. Володин подчеркнул, что до конца года никаких глобальных изменений в организации депутатской работы точно уже не будет — его устраивают и дисциплина, и работа над качеством инициатив парламентариев, и взаимоотношения с другими органами, в частности с правительством.

Володин уверен, что депутатскую дисциплину удалось полностью наладить, посещение зала заседаний депутатами «стабильно на уровне 97%». По его словам, он регулярно подписывает порядка 10–15 заявлений от депутатов на пропуск заседания за свой счет, но прогуливать никто не решается. За прогул заседания без объяснений из зарплаты вычитается порядка 60 тыс. руб., за пропуск по заявлению — около 17 тыс.

С осени 2016 года сдали свои мандаты четыре парламентария, в том числе два единоросса-предпринимателя — Александр Меткин и один из самых богатых депутатов Александр Скоробогатько (по оценкам Forbes, его состояние — $2,3 млрд), который является партнером бизнесмена Аркадия Ротенберга. На прошлой неделе о сложении мандата объявил известный теннисист, экс-первая ракетка мира Марат Сафин. Он заявил, что не может совмещать общественную деятельность с необходимостью регулярно посещать заседания, отмечали тогда собеседники РБК.

По словам одного из депутатов, «штрафы реально действуют». «Это, возможно, хорошо тем, у кого есть бизнес, но, если ты живешь на одну зарплату, каждый раз вычет 20 тыс. — это все же не такие маленькие деньги», — рассказывал он РБК.

Член комитета по регламенту коммунист Владимир Поздняков говорит, что поправки в регламент, направленные на борьбу за дисциплину, в какой-то мере лукавство. «Депутаты продолжают голосовать за отсутствующих коллег, которые оставляют свои карточки для голосования на рабочем месте», — сказал коммунист в комментарии РБК.

«Мне, например, до сих пор непонятно, что такое «депутат не голосовал». Это значит, что он спрятался, а это неправильно», — добавил Поздняков.

Не хватает денег

Депутаты жалуются, что не хватает денег на обеспечение их деятельности, рассказали РБК несколько парламентариев от разных фракций. «Дисциплину контролируют, а должного обеспечения нет: урезаны расходы на почту, на транспорт предусмотрено 300 тыс. в год, нет возможности бесплатно пользоваться депутатскими залами в аэропорту. Многие этим недовольны», — рассказал один из депутатов. По словам другого, «урезали заграничные командировки».

Вопрос увеличения расходов на транспорт для депутатов будет решаться как раз за счет экономии средств, в том числе из тех денег, что вычли из депутатских зарплат, рассказывал ранее Володин. По словам начальника думского аппарата Татьяны Вороновой, сумма, выделяемая на транспортные расходы, будет увеличена до 830 тыс. руб. в год.

Споры с правительством

Достаточными считает Вячеслав Володин и те поправки, что были внесены в регламент Думы по взаимодействию с кабинетом министров. «Это были зеркальные нормы, которые также были отражены и в регламенте правительства», — напомнил он.

В конце прошлого года группа депутатов от фракции «Единой России» внесла поправки, которые обязали бы правительство информировать Думу по всем законопроектам, требующим подзаконных актов от кабинета министров. Но это не устроило правительство, и по итогам встречи Володина с премьером Дмитрием Медведевым инициативу парламентариев пришлось смягчить — вместо специального закона принять лишь поправки в регламент. Теперь нижняя палата будет назначать третье чтение по ряду законопроектов только после «поступления информации правительства о внесении проектов соответствующих нормативных актов».

Спикер также инициировал изменения, требующие от правительства предоставлять по запросу депутатов оценку регулирующего воздействия законопроектов по вопросам финансово-экономической политики. В регламент Думы были внесены поправки, рекомендующие депутатам предварительно уведомлять свои фракции о вносимых законопроектах. Как ранее отмечали источники РБК, сделано это было, после того как депутаты внесли целый ряд спорных инициатив, в том числе поправки в закон о полиции, разрешающие применение оружия в толпе, которые затем его авторам пришлось отзывать.

Дисциплина без качества

Депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что в целом вес Думы по отношению к правительству удалось поднять. «Представители правительства обязательно присутствуют при обсуждении законов, в том числе оппозиционных», — сказал депутат РБК. Он вспоминает, что во время его работы в прошлых созывах этого не было. Правительство предоставляет после принятия в декабре поправок в свой регламент и проекты подзаконных актов, как того просит Дума. «По крайней мере к резонансным законам они действительно есть», — заявил депутат.

По мнению Емельянова, изменения в регламенте повышают авторитет Думы и делают ее работу более качественной. «Но авторитет парламента невозможен, если в нем нет влияния оппозиции, а сейчас численность оппозиционных депутатов крайне мала», — констатирует он.

За увеличением степени дисциплинированности депутатов не последовало качественного улучшения их работы, законопроекты не стали более проработанными, считает политолог Николай Миронов. На отношения Думы с правительством поправки в регламент тоже не повлияли, так как внутренние правила работы нижней палаты не создают никаких обязательств для других ветвей власти, говорит он. «Когда остро встал вопрос о долгах шахтерам в Ростовской области и Володин поручил профильному комитету собрать министерства, сначала удалось вытащить в Думу чиновников, но дальше эта тема была снята», — напоминает политолог.

С Мироновым не согласен политолог Константин Калачев. Он говорил РБК, что отладка отношений Думы и правительства — это «нормальный рабочий процесс» и парламент продолжает борьбу за рост своего авторитета.

По мнению политолога Михаила Виноградова, поначалу внесение изменений в думский регламент ради повышения дисциплины вызвало у депутатов раздражение и ощущение снижения их статуса, но «к весне Володин создал у части депутатов ощущение, что эти шаги были элементом наращивания статуса и лоббистского потенциала, политического веса Думы».

Виноградов считает, что сильной заявкой на укрепление позиций Думы выглядит и «более жесткий» разговор с правительством. Но, отмечает эксперт, некоторые из тем, будь то деанонимизация мессенджеров или прохождение максимальным темпом закона о реновации (по крайней мере на старте), не позволяют нижней палате до конца освободиться от репутации «автора или соавтора странных законов».​