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Гранты без гарантий
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Газета № 090 (2587) (2905) 26 мая, 17:38
Валерия Житкова
Гранты без гарантий
Когда бюджетные деньги играют для бизнеса роковую роль
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Государственный грант может сыграть с начинающей компанией злую шутку — отход от первоначального плана грозит обернуться обвинениями в нецелевом расходовании средств и даже судебными исками

«Грант в условиях современной России не такое уж большое благо для предпринимателя. При его получении придется провести огромную бумажную работу и проломить не одну бюрократическую стену», — предупреждает Сергей Руденко, генеральный директор юридической фирмы «Красников и партнеры».

Главная же проблема заключается в том, что, получив бюджетные инвестиции, бизнесмену придется документировать каждое свое действие и составлять десятки отчетов. Если что-то пойдет не по плану, всегда нужно быть готовым к тому, что деньги придется вернуть.

«Нам обещали западный подход»

Исполнительный директор компании «Фарма Био» Юрий Дейгин продолжает дело отца — доктора биологических наук Владислава Дейгина, который занимается разработкой препаратов на основе пептидов с 1980-х годов. За это время команда Дейгина-старшего на базе лаборатории Института биоорганической химии РАН разработала и вывела на рынок три препарата — «Тимоген» для восстановления иммунитета, «Тимодепресин» для лечения лучевой болезни и побочных воздействий химиотерапии и «Стемокин» для стимуляции кроветворения и иммунитета. Проектом заинтересовался канадский инвестор, который вложил в вывод этих препаратов на зарубежные рынки около $10 млн. К концу 2000-х лекарства появились и в России.

Дейгины планировали расширить спектр применения уже созданных препаратов и провести клинические исследования новых. В 2011 году им вроде бы улыбнулась удача: недавно созданный фонд «Сколково» предложил проекту резидентство в кластере биомедицинских технологий и грант на развитие. «Устоять было сложно: нам обещали западный подход и внушительную сумму безвозвратных инвестиций», — вспоминает Юрий Дейгин.

«Сколково» одобрил грант в 675 млн руб., он должен был предоставляться в четыре этапа.

Для участия в грантовой программе Дейгины создали новое юрлицо ООО «Фарма Био», которому передали интеллектуальные права на все разработки. Отношения с грантодателем закреплялись «дорожными картами», сметами, календарным планом разработок — всего пришлось подготовить больше десятка документов. По словам Юрия, процесс был сумбурным — сделка стала одной из первых в практике «Сколково», и о многом договаривались по ходу дела, на словах. Например, в календарный план работы был включен минимальный набор действий. «В исследовательской работе многое невозможно четко распланировать. Поэтому мы решили не рисковать и оговорили реперные точки, — рассказывает предприниматель. — Нас уверяли, что главное — результат и придираться к формулировкам никто никогда не будет».

Он не мог предположить, что вскоре все изменится самым роковым образом.

Взгляд со стороны

Сергей Топоров, старший менеджер по инвестициям фонда Leta Capital

«В отличие от заемного или инвестиционного капитала, государственные гранты нередко приводят к печальным последствиям. Компания превращается в «грантоежку» — потребителем становится не реальный клиент, а грантодатель. В итоге компания начинает стремиться к выполнению планов любой ценой. А стартап, особенно высокотехнологичный, — это всегда высокая доля неопределенности. Стартапы должны отвечать на ежедневные изменения, корректировать стратегию, пока не нащупают правильную бизнес-модель. Государственные деньги — для тех, кто отчаялся получить их где-либо еще».

«Компания отклонилась от плана»

К 2013 году план работ компания выполнила на 85%. Но завершить испытания новых препаратов так и не удалось. Осенью 2013 года в «Сколково» прошли проверки, инициированные Генеральной прокуратурой и Счетной палатой РФ. Проверяющие оценили объем нецелевого использования или хищения бюджетных средств в 125 млрд руб.

Эти события стали переломными в истории фонда, считает Сергей Жуков, несколько лет возглавлявший космический кластер «Сколково». «Первые два года были золотым временем для фонда — был драйв и вера в то, что можно сделать что-то большое и настоящее, — вспоминает он. — Но во время «наката» на «Сколково» туда пришли специалисты экономического и юридического профиля. Они смогли как-то отбиться — фонд продолжил существовать, но эти люди постепенно захватили власть и стали плодить бесконечные внутренние проверки».

У «Фарма Био» с отчетностью проблем не было, и даже после проверок в «Сколково» все шло по плану. В сентябре 2013 года грантовый комитет фонда одобрил выделение последнего транша.

Однако через месяц в компанию пришли не деньги, а аудиторы от «Сколково». Нарушений они не нашли, но фонд так и не перечислил финальные 113 млн руб. Более того, в мае 2014 года «Фарма Био» получила от фонда иск с требованием вернуть 44,9 млн руб.

«В случае с «Фарма Био» мы обнаружили, что компания отклонилась от плана проведения клинических исследований, одобренного инвестиционным комитетом фонда, потратив средства на другие препараты», — прокомментировали РБК этот случай в пресс-службе «Сколково». По мнению фонда, клинические исследования двух из пяти препаратов проекта переставали быть инновационными и перешли в разряд коммерческих.

«Такое решение могли принять только люди, плохо знакомые со спецификой разработки лекарств. Выявление новых показаний, которые могут лечить уже зарегистрированные лекарства, — это сложный и наукоемкий процесс, — не соглашается Юрий Дейгин. — Самый известный пример — препарат, изначально предназначавшийся для лечения стенокардии, оказался куда более эффективным средством от эректильной дисфункции. Сейчас он известен как «Виагра».

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Об исследованиях, не отраженных в календаре, с самого начала знали сотрудники фонда — расходы были включены в цели и смету проекта, команда отчитывалась об их результатах, уверяет предприниматель. Однако в фонде именно календарный план рассматривали как главный документ, определяющий цели проекта.

В «Положении о грантах», составленном в «Сколково» в апреле 2012 года, говорится, что «фонд не вправе требовать возврата суммы ранее предоставленного грантополучателю гранта ни при каких условиях». «Грантовые средства всегда были, есть и будут безвозвратными, но лишь до того момента, пока грантополучатель тратит деньги на заявленные в договоре цели. Решение о выдаче гранта не означает, что с этого момента фонд умывает руки», — заявили РБК в «Сколково». Сотрудники фонда ссылаются на ст. 78 Бюджетного кодекса, где утверждается, что в любом договоре на предоставление государственной субсидии должны быть положения об условии их возврата в случае нецелевого использования.

«По сути дела, новые правила начали действовать задним числом. Людей повально наказывали за то, что раньше вполне укладывалось в правила», — утверждает Сергей Жуков.

Спустя два года после первого иска «Сколково» потребовало от компании вернуть еще 22,8 млн руб. — причиной стали сроки, в которые «Фарма Био» оплатила расходы на исследования третьего этапа.

«Мы не хотели доводить дело до суда и неоднократно пытались договориться с представителями фонда. Но единственное, что нам предложили, — вернуть потраченные деньги, а потом заново пройти экспертизу и грантовый комитет», — говорит Дейгин-младший.

Иск «Сколково» к «Фарма Био» был полностью удовлетворен 6 мая 2016 года, а 12 мая 2017 года отклонена кассационная жалоба.

«Все наши разработки — пять препаратов, среди которых были средства от алкоголизма, стресса и болезни Альцгеймера, — так и не выведены на российский рынок», — резюмирует Дейгин. Сейчас исследования приостановлены — у компании нет на них денег, а инвесторы опасаются вкладываться в актив, ставший проблемным. По словам Юрия, компания будет подавать новые апелляции и продолжит доказывать свою правоту в суде.

«Сколково»: гранты и тяжбы

«Фарма Био» не единственная жертва изменения грантовой политики «Сколково». По расчетам РБК на основе данных картотеки арбитражных дел, сегодня «Сколково» выиграл иски к 11 компаниям на общую сумму более 185 млн руб., еще два дела — в процессе рассмотрения. Самую внушительную сумму взыскали в январе 2017 года с ООО «Органические световые решения» — 53,9 млн руб. Но речь не всегда идет о миллионах. Например, с IT-компании Parallels потребовали 225 тыс. руб., которые та потратила на чай, кофе и фрукты для сотрудников. Parallels согласилась выплатить эти деньги в досудебном порядке. «Наша позиция по этим нарушениям принципиальна: гранты предоставляются фондом за счет субсидий из бюджета, поэтому возврат нецелевым образом потраченного гранта не прихоть фонда, а прямая его обязанность», — комментируют ситуацию в «Сколково».

Представители большинства проектов отказались публично обсуждать тяжбы со «Сколково». «Инвесторы не особенно любят рисковать своей репутацией: «правдорубу» будет сложно привлечь новые инвестиции», — пояснил грантополучатель «Сколково», пожелавший остаться анонимным.

«Творчество администраций на местах»

Проблемы грантополучателей «Сколково» — лишь вершина айсберга. В регионах обвинения в нецелевом расходовании государственных средств стали привычной практикой. Администрации, фонды и центры занятости раздают деньги на создание и развитие бизнеса, а затем требуют их обратно при малейшей оплошности грантополучателя. По словам юристов, суды обычно трактуют нестыковки в грантовых документах в пользу государственных органов.

Впрочем, иногда помогает обращение к бизнес-омбудсменам.

В декабре 2013 года около 70 предпринимателей из Карелии получили гранты на развитие малого бизнеса от 50 тыс. до 300 тыс. руб., а через полтора года грантодатель — администрация Петрозаводска — потребовал возврата средств от 32 предпринимателей из-за нецелевого, как он счел, расходования. Предприниматели обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елене Гнетовой. По ее словам, анализ подписанных сторонами документов показал: сотрудники администрации включали в договоры о выдаче грантов пункты, не соответствующие положениям нормативных актов. Так, грантополучателя обязывали в определенный срок увеличить объем производства, количество рабочих мест и размер фонда оплаты труда. «Бюджетный кодекс, который регламентирует порядок выдачи бюджетных субсидий, не содержит таких требований. Это уже творчество администраций на местах, — рассказала РБК Елена Гнетова. — Важно, что предприниматели выполнили основную цель: приобрели оборудование, создали бизнес, рабочие места».

Гнетова направила служебную записку уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борису Титову и в прокуратуру республики. В декабре 2015 года прокуратура Петрозаводска подтвердила, что перечисленные нарушения нельзя считать нецелевым использованием средств, и администрация изменила типовую форму договора о предоставлении субсидий малому бизнесу. До суда так и не дошло, предпринимателям не пришлось возвращать деньги.

В 2016 году дело одной карельской предпринимательницы все же было рассмотрено в суде. Администрация Сегежского городского поселения выделила 321 тыс. руб. Екатерине Герасимовой, владелице ООО «Красс», на открытие хостела. Полученные деньги Герасимова потратила на закупку мебели, как того и требовали условия гранта, и подтвердила свои действия чеками о покупке. Однако в ответ на отправленный отчет она получила требование вернуть все деньги и уведомление о расторжении договора. Администрация объяснила свои действия тем, что здание, в котором располагался хостел, не было переведено в нежилой фонд, а отчет был сдан не вовремя и в неверной форме. «Но в федеральном законодательстве запрета на размещение хостелов в жилых помещениях нет», — говорит Елена Гнетова. В октябре 2016 года Арбитражный суд признал претензии администрации неправомерными и отклонил иск.

​Как получить грант и не оказаться на скамье подсудимых. Советы юристов

1. Определить форму финансирования

Специфическое правовое регулирование грантовой помощи в России отсутствует, поэтому сперва необходимо решить, какие правовые акты будут регулировать отношения компании с грантодателем. Налоговый кодекс РФ определяет грант как безвозмездную помощь, предоставленную для поддержки науки и образования, культуры и искусства, и предполагает строгий контроль за статьями расходования полученных средств. Если же речь идет о прямой государственной субсидии, в дело вступает Бюджетный кодекс. Под грантом иногда понимаются пожертвования, благотворительные взносы или субсидии, выдаваемые в рамках особых государственных программ. Тогда нормативно-правовые акты составляются отдельно для каждого конкретного случая: пожертвование тоже должно быть потрачено по назначению, но расходование средств не так жестко регулируется, как в случае с классическим грантом.

2. Разобраться с налогами

Грант при выдаче не облагается налогом на прибыль, но, чтобы воспользоваться этой привилегией, нужно соблюсти ряд обязательных условий. Так, грант должен быть предоставлен на безвозмездной и безвозвратной основе; использоваться для проведения программ в сфере образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения, ох​раны окружающей среды, защите прав и свобод человека или проведения конкретных научных исследований; быть использован строго по целевому назначению.

3. Все документировать

Даже самые доверительные отношения с грантодателем не освобождают грантополучателя от соблюдения формальностей. Каждая договоренность или действие должны быть зафиксированы — в случае возникновения спора телефонные разговоры, переписка в почте или мессенджерах не будут иметь силы. Соответствовать стандартам должны все документы, начиная с запросов, заявок и документации для участия в программе, поэтому каждую новую бумагу стоит передавать на проверку юристу, даже если грант еще не получен. Особое внимание нужно уделить основному договору с грантодателем, обсудив «на берегу» каждый его пункт. Например, в нем должно быть оговорено, какой из документов — бизнес-план, календарный план, перечень целей или финансовая смета — будет основным при оценке результатов освоения гранта. Обычно им признается бизнес-план.

4. Не отклоняться от цели

Нецелевое использование средств чаще всего становится яблоком раздора между бизнесменом и грантодателем. Формулировка предполагает не только достижение основной задачи — создание работающего бизнеса, но и соответствие каждой операции целям, прописанным в документах. Уделить внимание придется не только фактическому использованию средств, но и правильному документальному оформлению процесса. В рамках отчета по использованию гранта предприниматель должен будет предоставить счета, накладные, информацию о произведенных операциях, договоры, на основании которых производились платежи и др.

5. Правильно выбрать контрагентов

Связи с непроверенными подрядчиками тоже могут стать причиной для отзыва гранта — если какой-то из пунктов договора с грантодателем будет нарушен по вине подрядчиков, крайним все равно станет грантополучатель. Поэтому при заключении подрядных договоров нужно убедиться, способен ли партнер реально исполнить контракт — хватает ли у него сотрудников, достаточна ли материальная база и т.п. Фиктивные договоры, которые позволят сэкономить на одном пункте и перекинуть часть средств на другой, — очень плохая идея: эти нехитрые манипуляции, скорее всего, быстро будут обнаружены и станут причиной для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Подготовили: Антон Жданов (Eterna Law), Сергей Руденко («Красников и партнеры»), Андрей Саунин (адвокат частной практики), Максим Крупышев («Юристы России»).

 
Теги
гранты, «Сколково», «Фарма Био»
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