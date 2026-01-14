США сократят войска на крупнейшей базе близ Ирана после угрозы удара

Тегеран предупредил соседние страны, что нанесет удар по расположенным у них военным базам США в случае атаки со стороны Штатов. Вашингтон после этого решил вывести часть персонала с баз на Ближнем Востоке, утверждает Reuters.

Обстановка в Тегеране, Иран (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

Иран предупредил соседние страны, в которых присутствуют американские военные, что ударит по базам США в случае американской атаки. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

В связи с этим США приняли решение вывести часть персонала с баз на Ближнем Востоке, рассказал журналистам американский чиновник.

В частности, некоторым сотрудникам было поручено покинуть американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру 14 января. Один из собеседников агентства уточнил, что это не эвакуация, а передислокация.

Аль-Удейд — самая крупная военная база США на Ближнем Востоке. Там размещены порядка 10 тысяч солдат. 23 июня 2025 года Тегеран уже наносил удар по этой базе в ответ на атаку Штатов на иранские ядерные объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе. Президент Дональд Трамп заявлял, что 13 из 14 ракет были сбиты, еще одна не представляла угрозы. Катар при этом утверждал, что в направлении авиабазы выпустили семь ракет, одна из которых упала на авиабазу.

13 января Трамп обратился к иранским протестующим с призывом захватывать госучреждения, а также отметил, что «помощь уже в пути». В разговоре с журналистами президент США не стал уточнять, что именно он имел в виду. Однако сказал, что американцам следует рассмотреть возможность эвакуации из Ирана. В интервью CBS News хозяин Белого дома говорил, что его конечная цель в отношении Тегерана — это «победа». Что он понимает под ней, Трамп не сказал.

Reuters со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что кабинет безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был проинформирован 12 января о шансе «краха режима в Иране или вмешательства США».

Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025-го. Демонстрации начались на фоне экономического кризиса. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.

Протестующие также потребовали свержения режима и верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Митинги охватили десятки городов. Из-за отключенного по всей стране интернета данные о жертвах разрознены, известно, что они есть как среди протестующих, так и среди силовиков.

По данным Reuters, погибли порядка 2 тысяч человек. В то же время CBS News утверждает, что жертв в разы больше. По предварительным данным, от 12 до 20 тысяч человек. Трамп ранее грозил, что США нанесут «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих.