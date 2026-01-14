 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

США сократят войска на крупнейшей базе близ Ирана после угрозы удара

Сюжет
Протесты в Иране
Тегеран предупредил соседние страны, что нанесет удар по расположенным у них военным базам США в случае атаки со стороны Штатов. Вашингтон после этого решил вывести часть персонала с баз на Ближнем Востоке, утверждает Reuters.
Обстановка в Тегеране, Иран
Обстановка в Тегеране, Иран (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

Иран предупредил соседние страны, в которых присутствуют американские военные, что ударит по базам США в случае американской атаки. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

В связи с этим США приняли решение вывести часть персонала с баз на Ближнем Востоке, рассказал журналистам американский чиновник.

В частности, некоторым сотрудникам было поручено покинуть американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру 14 января. Один из собеседников агентства уточнил, что это не эвакуация, а передислокация.

Аль-Удейд — самая крупная военная база США на Ближнем Востоке. Там размещены порядка 10 тысяч солдат. 23 июня 2025 года Тегеран уже наносил удар по этой базе в ответ на атаку Штатов на иранские ядерные объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе. Президент Дональд Трамп заявлял, что 13 из 14 ракет были сбиты, еще одна не представляла угрозы. Катар при этом утверждал, что в направлении авиабазы выпустили семь ракет, одна из которых упала на авиабазу.

Дерипаска заявил, что Россия «смогла отбить» режим в Иране от Трампа
Политика
Олег Дерипаска

13 января Трамп обратился к иранским протестующим с призывом захватывать госучреждения, а также отметил, что «помощь уже в пути». В разговоре с журналистами президент США не стал уточнять, что именно он имел в виду. Однако сказал, что американцам следует рассмотреть возможность эвакуации из Ирана. В интервью CBS News хозяин Белого дома говорил, что его конечная цель в отношении Тегерана — это «победа». Что он понимает под ней, Трамп не сказал.

Reuters со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что кабинет безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был проинформирован 12 января о шансе «краха режима в Иране или вмешательства США».

Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025-го. Демонстрации начались на фоне экономического кризиса. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.

Протестующие также потребовали свержения режима и верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Митинги охватили десятки городов. Из-за отключенного по всей стране интернета данные о жертвах разрознены, известно, что они есть как среди протестующих, так и среди силовиков.

По данным Reuters, погибли порядка 2 тысяч человек. В то же время CBS News утверждает, что жертв в разы больше. По предварительным данным, от 12 до 20 тысяч человек. Трамп ранее грозил, что США нанесут «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих.

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Иран США Катар военные базы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
