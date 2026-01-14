Аутсайдер РПЛ купил аргентинского полузащитника

«Оренбург» пополнил состав аргентинским полузащитником Дамианом Пуэблой. 23-летний футболист перешел в российский клуб из аргентинского «Институто», срок его контракта не раскрывается

Дамиан Пуэбла (Фото: Hernan Cortez / Getty Images)

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Дамианом Пуэблой. 23-летний игрок перешел из аргентинского «Институто».

Срок соглашения с российским клубом не называется.

По данным Transfermarkt, «Оренбург» заплатил за игрока €860 тыс.

Пуэбла — воспитанник аргентинского «Расинга», также выступал за молодежную команду «Бока Хуниорс». С января 2023 года он играл за «Институто». За основную команду этого клуба футболист провел 70 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.

«Оренбург» в текущем сезоне РПЛ после 18 туров находится на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков.