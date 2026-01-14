 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,05 x 3 2 4,4 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,17 x 2,9 2 4,05 Футбол Англия. Кубок Лиги Челси Арсенал 1 3,8 x 3,5 2 2,07 Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 10 x 6,5 2 1,25 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,5 x 3,85 2 1,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Аутсайдер РПЛ купил аргентинского полузащитника

«Оренбург» подписал контракт с аргентинским полузащитником Дамианом Пуэблой
«Оренбург» пополнил состав аргентинским полузащитником Дамианом Пуэблой. 23-летний футболист перешел в российский клуб из аргентинского «Институто», срок его контракта не раскрывается
Дамиан Пуэбла
Дамиан Пуэбла (Фото: Hernan Cortez / Getty Images)

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Дамианом Пуэблой. 23-летний игрок перешел из аргентинского «Институто».

Срок соглашения с российским клубом не называется.

По данным Transfermarkt, «Оренбург» заплатил за игрока €860 тыс.

Пуэбла — воспитанник аргентинского «Расинга», также выступал за молодежную команду «Бока Хуниорс». С января 2023 года он играл за «Институто». За основную команду этого клуба футболист провел 70 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.

«Оренбург» в текущем сезоне РПЛ после 18 туров находится на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Оренбург
Материалы по теме
ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов
Спорт
«Динамо» продлило контракт с нападающим молодежной сборной России
Спорт
Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 18:01
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии Политика, 19:21
Госдеп уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам Политика, 19:19
«Газпром» заявил о стремлении запасов газа в хранилищах Европы к минимуму Экономика, 19:16
Эксперты оценили долю свободных торговых помещений в центре Москвы Недвижимость, 19:15
США сократят войска на крупнейшей базе близ Ирана после угрозы удара Политика, 19:11
Спортивный директор «Спартака» пообещал лично ответить за провал Карседо Спорт, 19:10
В РСТ заявили о фактическом прекращении поездок из России в США Общество, 19:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Зеленский заявил о необходимости изменений в мобилизации Политика, 18:51
«Рынок оживет к марту». Дилеры — об изменениях цен на автомобили к весне Авто, 18:48
ПСБ поддержит приоритетные проекты Тульской области Пресс-релиз, 18:46
Продавать или покупать: инвесторы спорят о рынке квартир Москвы. ВидеоПодписка на РБК, 18:44 
В Госдуме рассмотрят передачу Минфину части полномочий ФНС по майнингу Крипто, 18:44
Врачи из роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, оказались здоровы Общество, 18:42