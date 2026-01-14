Аутсайдер РПЛ купил аргентинского полузащитника
Футбольный клуб «Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Дамианом Пуэблой. 23-летний игрок перешел из аргентинского «Институто».
Срок соглашения с российским клубом не называется.
По данным Transfermarkt, «Оренбург» заплатил за игрока €860 тыс.
Пуэбла — воспитанник аргентинского «Расинга», также выступал за молодежную команду «Бока Хуниорс». С января 2023 года он играл за «Институто». За основную команду этого клуба футболист провел 70 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.
«Оренбург» в текущем сезоне РПЛ после 18 туров находится на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»