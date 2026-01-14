Новый тренер «Спартака» Карседо назвал Дзюбу большим игроком

Накануне Дзюба усомнился в успехе Карседо на посту главного тренера «Спартака»

Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба — большой игрок, который был важен для «Спартака» и сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского клуба Хуан Карлос Карседо.

«Дзюба — это большой игрок, он был важен как для «Спартака», так и для сборной России. Могу сказать только хорошее о нем. Мы еще с ним увидимся во второй части сезона», — цитирует тренера ТАСС.

В 2012 году Карседо входил в тренерский штаб красно-белых, тогда его возглавлял Унаи Эмери. В тот же период Дзюба играл за этот клуб. В ноябре 2012-го после того, как «Спартак» проиграл в дерби «Динамо» со счетом 1:5, футболист назвал Эмери «тренеришкой». После матча тренер был уволен.

Накануне Дзюба усомнился в успехе Карседо на посту главного тренера «Спартака». Футболист заявил, что испанские тренеры «не могут понять русский менталитет».

«Спартак» 5 января объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Контракт с 52-летним испанцем рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Дзюба заявил, что не исключает возможности завершения карьеры после сезона 2025/26, однако выразил готовность вновь вернуться в сборную России.

37-летний футболист является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», трехкратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.

За сборную России Дзюба провел 56 матчей и забил 31 мяч, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.