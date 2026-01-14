 Перейти к основному контенту
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,05 x 3 2 4,4 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,17 x 2,9 2 4,05 Футбол Англия. Кубок Лиги Челси Арсенал 1 3,8 x 3,5 2 2,07 Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 10 x 6,5 2 1,25 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,5 x 3,85 2 1,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Спортивный директор «Спартака» пообещал лично ответить за провал Карседо

Кахигао: «Если у Карседо не получится в «Спартаке», я буду за это отвечать»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао взял на себя персональную ответственность за успехи нового тренера Хуана Карседо. «Если у него не получится, я буду за это отвечать», — заявил он
Франсис Кахигао
Франсис Кахигао (Фото: Feoktistov Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сделал заявление о персональной ответственности за успехи нового главного тренера команды Хуана Карседо. Его слова приводит «РИА Новости».

«Выбор в пользу Хуана Карлоса в том числе был основан на том, что мы работали вместе. <...> Я предложил его, совет директоров поддержал меня на 100%. Уверен, что это тренер топ-уровня. Если у него не получится, я буду за это отвечать», — сказал Кахигао.

Кахигао и Карседо объединяет опыт совместной работы в лондонском «Арсенале», где нынешний спортивный директор занимал позицию скаута.

«Спартак» 5 января объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Контракт с 52-летним испанцем рассчитан до лета 2028 года.

Карседо в 2006–2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».

В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.

Екатерина Халимовская
Хуан Карлос Карседо ФК Спартак Москва Франсис Кахигао
