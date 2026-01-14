Спортивный директор «Спартака» пообещал лично ответить за провал Карседо

Кахигао: «Если у Карседо не получится в «Спартаке», я буду за это отвечать»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао взял на себя персональную ответственность за успехи нового тренера Хуана Карседо. «Если у него не получится, я буду за это отвечать», — заявил он

Франсис Кахигао (Фото: Feoktistov Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сделал заявление о персональной ответственности за успехи нового главного тренера команды Хуана Карседо. Его слова приводит «РИА Новости».

«Выбор в пользу Хуана Карлоса в том числе был основан на том, что мы работали вместе. <...> Я предложил его, совет директоров поддержал меня на 100%. Уверен, что это тренер топ-уровня. Если у него не получится, я буду за это отвечать», — сказал Кахигао.

Кахигао и Карседо объединяет опыт совместной работы в лондонском «Арсенале», где нынешний спортивный директор занимал позицию скаута.

«Спартак» 5 января объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Контракт с 52-летним испанцем рассчитан до лета 2028 года.

Карседо в 2006–2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».

В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.