Госдеп уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам
Госдепартамент США приостановит выдачу только иммигрантских виз гражданам России и еще 74 государств, cообщил ТАСС со ссылкой ведомство.
Двумя часами ранее телеканал Fox News сообщил, что США приостановят выдачу всех виз гражданам этих государств, однако позднее внес в материал исправления.
По его сведениям, решение вступит в силу 21 января.
Материал дополняется.
