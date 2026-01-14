Госдеп уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдепартамент США приостановит выдачу только иммигрантских виз гражданам России и еще 74 государств, cообщил ТАСС со ссылкой ведомство.

Двумя часами ранее телеканал Fox News сообщил, что США приостановят выдачу всех виз гражданам этих государств, однако позднее внес в материал исправления.

По его сведениям, решение вступит в силу 21 января.

