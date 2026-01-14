 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил о необходимости изменений в мобилизации

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Масштабные изменения необходимы в процессе мобилизации на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с новым министром обороны Михаилом Федоровым.

«Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата. — РБК). <...> Но в процессе мобилизации необходимы гораздо более масштабные изменения», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что изменения должны «гарантировать больше возможностей» как для армии, так и для экономики. По словам Зеленского, уже приняты решения, которые обеспечат более справедливое распределение военных между боевыми бригадами.

На Украине заявили, что военкоматы ищут 2 млн человек
Политика
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Верховная рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины 14 января. Его предшественник Денис Шмыгаль стал первым вице-премьером и министром энергетики.

Перед голосованием по своему назначению Федоров сообщил, что на Украине по линии ТЦК разыскиваются 2 млн мужчин — у них есть проблемы с военно-учетными документами. По его словам, еще 200 тыс. человек числятся как самовольно оставившие части.

Федоров также отметил, что «бюджет Минобороны в минусе на 300 млрд гривен (около 544 млрд руб. — РБК)».

Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Украина мобилизация Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Михаил Федоров
Михаил Федоров
министр обороны Украины
21 января 1991 года
