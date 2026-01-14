Зеленский заявил о необходимости изменений в мобилизации

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Масштабные изменения необходимы в процессе мобилизации на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с новым министром обороны Михаилом Федоровым.

«Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата. — РБК). <...> Но в процессе мобилизации необходимы гораздо более масштабные изменения», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что изменения должны «гарантировать больше возможностей» как для армии, так и для экономики. По словам Зеленского, уже приняты решения, которые обеспечат более справедливое распределение военных между боевыми бригадами.

Верховная рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины 14 января. Его предшественник Денис Шмыгаль стал первым вице-премьером и министром энергетики.

Перед голосованием по своему назначению Федоров сообщил, что на Украине по линии ТЦК разыскиваются 2 млн мужчин — у них есть проблемы с военно-учетными документами. По его словам, еще 200 тыс. человек числятся как самовольно оставившие части.

Федоров также отметил, что «бюджет Минобороны в минусе на 300 млрд гривен (около 544 млрд руб. — РБК)».