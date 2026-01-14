«Газпром» заявил о стремлении запасов газа в хранилищах Европы к минимуму

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму, европейские страны продолжают их опустошать. Об этом сообщает «Газпром».

Как рассказала пресс-служба компании, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 12 января, уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы упал до 53%. «Это на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на ту же дату в зимнем сезоне 2017/2018 года — самом суровом для европейских хранилищ», — отметил «Газпром».

Компания напомнила, что зимой 2017/2018 года в Европе отбор газа достиг исторически максимальной отметки, а оставшиеся запасы — исторического минимума.

Несмотря на низкий уровень заполненности хранилищ, страны Европы продолжают их опустошать, отметил «Газпром». В частности, 12 января заполненность ПХГ Нидерландов уже опустилась до 39,5%. Меньший показатель в стране был только в зимний сезон 2021/2022 года.

В начале января «Газпром» сообщил, что ПХГ Европы заполнены газом на 59,9%. В компании тогда отметили, что наихудшая ситуация наблюдается в Нидерландах (46,1%), Германии (54,1%) и Франции (55,7%).