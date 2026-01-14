В РСТ заявили о фактическом прекращении поездок из России в США

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Поездки из России в США фактически прекращаются в условиях приостановки выдачи виз россиянам. Об этом РБК рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«В условиях приостановки визовой выдачи поездки из России в США фактически прекращается на неопределенный срок», — сообщили в организации.

14 января телеканал Fox News со ссылкой на конфиденциальные документы ведомства сообщил, что госдепартамент США приостановит оформление виз гражданам России и еще 74 стран на время пересмотра процедур проверки.

По информации РСТ, за девять месяцев 2025 года США посетили от 100 тыс. до 162 тыс. человек. Это больше аналогичного показателя в 2024 году на 10%, но все еще ниже доковидного уровня — в 2019 году в США побывали 220 тыс. россиян.

В РСТ напомнили, что сейчас граждане России не могут оформить американские визы на территории страны, что усложняет процесс получения визы и ограничивает потенциальный спрос.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна с приостановкой выдачи виз для россиян «ничего сильно не изменилось».

«Уж туризма массового в США и так не было, а квест с получением визы могли позволить не многие заявители. Поэтому «хайпа» сейчас много будет, а трагедии для наших туристов никакой», — написал Мурадян.