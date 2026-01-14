Политика,
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия вызвали в МИД России, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство.
Материал дополняется.
