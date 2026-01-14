 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МИД вызвал временную поверенную в делах Британии

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия вызвали в МИД России, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство.

Материал дополняется.

Авторы
Романов Илья
