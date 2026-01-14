Что известно об атаках на танкеры в Черном море

С конца ноября 2025-го произошла серия атак на танкеры. О происшествиях сообщали экипажи судов, находившихся в Черном море, а также в нейтральных водах. Последний случай произошел 13 января 2026-го. Что известно — в материале РБК

Фото: Norlys Perez / Reuters

28 ноября 2025 года два танкера, следовавшие под флагом Гамбии — Virat и Kairos — загорелись в акватории Черного моря недалеко от турецкого побережья. На борту Virat находились 20 членов экипажа, Kairos — 25.

29 ноября 2025 года танкер Virat подвергся новой атаке. Минтранс Турции сообщил, что судно получило незначительные повреждения правого борта, члены экипажа «чувствуют себя хорошо».

1 декабря CNN и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что ответственность за атаку взяла Украина. По словам собеседника телеканала, за операцию отвечали СБУ и ВМС Украины. Для удара были задействованы морские беспилотники Sea Baby.

30 ноября 2025 года стало известно об атаке на танкер Mersin, прибывший из порта Тамань к побережью Сенегала. Судно следовало под флагом Панамы. Причиной инцидента турецкая компания-оператор назвала «внешние взрывы». Istanbul Haber писал, что судно атаковал украинский дрон.

2 декабря 2025 года к списку инцидентов добавилась атака на танкер под российским флагом Midvolga 2. По данным Росморречфлота, он подвергся удару БПЛА в акватории Черного моря по пути из России в Грузию, куда доставлял подсолнечное масло. На борту находились 13 членов экипажа, никто не пострадал, судно получило незначительные повреждения надстройки.

19 декабря президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, заявил, что украинские удары по перевозящим российскую нефть танкерам не нарушат систему поставок энергоносителей. «Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — добавил он.

8 января 2026 года в Черном море у берегов Турции в результате атаки беспилотника получил повреждения нефтяной танкер Elbus. Удар произошел в 30 морских милях (55 км) от турецкого побережья. Повреждения получила верхняя часть танкера, судно подало сигнал бедствия. Никто из членов экипажа не пострадал.

13 января 2026 года рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море были атакованы два танкера — Delta Harmony под флагом Либерии и Matilda под флагом Мальты. Атака произошла, когда суда отошли от терминала в ожидании своей очереди на погрузку казахстанской нефти, писало Bloomberg. Минобороны России сообщило, что приняло сигнал бедствия с танкера Matilda, уточнив: судно было атаковано двумя украинскими ударными беспилотниками.