 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Что известно об атаках на танкеры в Черном море

Сюжет
Военная операция на Украине
С конца ноября 2025-го произошла серия атак на танкеры. О происшествиях сообщали экипажи судов, находившихся в Черном море, а также в нейтральных водах. Последний случай произошел 13 января 2026-го. Что известно — в материале РБК
Фото: Norlys Perez / Reuters
Фото: Norlys Perez / Reuters

Что известно об атаках на танкеры

  • 28 ноября 2025 года два танкера, следовавшие под флагом Гамбии — Virat и Kairos — загорелись в акватории Черного моря недалеко от турецкого побережья. На борту Virat находились 20 членов экипажа, Kairos — 25.
  • 29 ноября 2025 года танкер Virat подвергся новой атаке. Минтранс Турции сообщил, что судно получило незначительные повреждения правого борта, члены экипажа «чувствуют себя хорошо».

1 декабря CNN и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что ответственность за атаку взяла Украина. По словам собеседника телеканала, за операцию отвечали СБУ и ВМС Украины. Для удара были задействованы морские беспилотники Sea Baby.

  • 30 ноября 2025 года стало известно об атаке на танкер Mersin, прибывший из порта Тамань к побережью Сенегала. Судно следовало под флагом Панамы. Причиной инцидента турецкая компания-оператор назвала «внешние взрывы». Istanbul Haber писал, что судно атаковал украинский дрон.

Атакованный в Черном море танкер был зафрахтован американской Chevron
Политика
Фото:Isaac Urrutia / Reuters

  • 2 декабря 2025 года к списку инцидентов добавилась атака на танкер под российским флагом Midvolga 2. По данным Росморречфлота, он подвергся удару БПЛА в акватории Черного моря по пути из России в Грузию, куда доставлял подсолнечное масло. На борту находились 13 членов экипажа, никто не пострадал, судно получило незначительные повреждения надстройки.

19 декабря президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, заявил, что украинские удары по перевозящим российскую нефть танкерам не нарушат систему поставок энергоносителей. «Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — добавил он.

  • 8 января 2026 года в Черном море у берегов Турции в результате атаки беспилотника получил повреждения нефтяной танкер Elbus. Удар произошел в 30 морских милях (55 км) от турецкого побережья. Повреждения получила верхняя часть танкера, судно подало сигнал бедствия. Никто из членов экипажа не пострадал.
  • 13 января 2026 года рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море были атакованы два танкера — Delta Harmony под флагом Либерии и Matilda под флагом Мальты. Атака произошла, когда суда отошли от терминала в ожидании своей очереди на погрузку казахстанской нефти, писало Bloomberg. Минобороны России сообщило, что приняло сигнал бедствия с танкера Matilda, уточнив: судно было атаковано двумя украинскими ударными беспилотниками.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
танкеры Черное море Россия Украина
Материалы по теме
Казахстан провел встречи с западными послами после атаки БПЛА на танкеры
Политика
Минобороны России раскрыло детали атаки на танкер «Матильда»
Политика
Еще один танкер из России подвергся атаке у побережья Турции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 18:01
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии Политика, 19:21
Госдеп уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам Политика, 19:19
«Газпром» заявил о стремлении запасов газа в хранилищах Европы к минимуму Экономика, 19:16
Эксперты оценили долю свободных торговых помещений в центре Москвы Недвижимость, 19:15
США сократят войска на крупнейшей базе близ Ирана после угрозы удара Политика, 19:11
Спортивный директор «Спартака» пообещал лично ответить за провал Карседо Спорт, 19:10
В РСТ заявили о фактическом прекращении поездок из России в США Общество, 19:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Зеленский заявил о необходимости изменений в мобилизации Политика, 18:51
«Рынок оживет к марту». Дилеры — об изменениях цен на автомобили к весне Авто, 18:48
ПСБ поддержит приоритетные проекты Тульской области Пресс-релиз, 18:46
Продавать или покупать: инвесторы спорят о рынке квартир Москвы. ВидеоПодписка на РБК, 18:44 
В Госдуме рассмотрят передачу Минфину части полномочий ФНС по майнингу Крипто, 18:44
Врачи из роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, оказались здоровы Общество, 18:42