 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,05 x 3 2 4,4 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,17 x 2,9 2 4,05 Футбол Англия. Кубок Лиги Челси Арсенал 1 3,8 x 3,5 2 2,07 Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 10 x 6,5 2 1,25 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,5 x 3,85 2 1,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Капитан второй команды «Зенита» перешел в клуб РПЛ

Капитан «Зенита-2» Столбов перешел в «Крылья Советов»
«Крылья Советов» усилили середину поля, подписав контракт с 21-летним полузащитником Кириллом Столбовым. Соглашение с воспитанником «Зенита» рассчитано до конца 2029 года
Кирилл&nbsp;Столбов (справа)
Кирилл Столбов (справа) (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Самарский клуб «Крылья Советов» объявил о переходе полузащитника Кирилла Столбова из петербургского «Зенита». Контракт с 21-летним футболистом подписан до конца 2029 года.

Столбов является воспитанником петербургского футбола и с 15 лет находился в системе «Зенита». В сезоне 2025 года он был капитаном «Зенита-2», в 22 матчах забив шесть мячей и отдав восемь результативных передач.

За главную команду «Зенита» Столбов дебютировал в мае 2022 года, а также выступал на правах аренды за «Енисей», «Ростов» и «Черноморец». Футболист вызывался в юношеские и молодежные сборные России.

«Крылья Советов» в текущем сезоне РПЛ после 18 туров занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Зенит ФК Крылья Советов
Материалы по теме
ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов
Спорт
«Динамо» продлило контракт с нападающим молодежной сборной России
Спорт
Аутсайдер РПЛ купил аргентинского полузащитника
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 18:01
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии Политика, 19:21
Госдеп уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам Политика, 19:19
«Газпром» заявил о стремлении запасов газа в хранилищах Европы к минимуму Экономика, 19:16
Эксперты оценили долю свободных торговых помещений в центре Москвы Недвижимость, 19:15
США сократят войска на крупнейшей базе близ Ирана после угрозы удара Политика, 19:11
Спортивный директор «Спартака» пообещал лично ответить за провал Карседо Спорт, 19:10
В РСТ заявили о фактическом прекращении поездок из России в США Общество, 19:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Зеленский заявил о необходимости изменений в мобилизации Политика, 18:51
«Рынок оживет к марту». Дилеры — об изменениях цен на автомобили к весне Авто, 18:48
ПСБ поддержит приоритетные проекты Тульской области Пресс-релиз, 18:46
Продавать или покупать: инвесторы спорят о рынке квартир Москвы. ВидеоПодписка на РБК, 18:44 
В Госдуме рассмотрят передачу Минфину части полномочий ФНС по майнингу Крипто, 18:44
Врачи из роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, оказались здоровы Общество, 18:42