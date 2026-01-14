 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
0

Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы

Сюжет
Захват Мадуро
Фото: Александр Казаков / ТАСС
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой бразильского государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуацию вокруг Венесуэлы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуации вокруг Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Бразилия и Россия сходятся во взглядах «в том, что касается обеспечения государственного суверенитета и национальных интересов Боливарианской республики».

«Условлено продолжить координацию усилий, в том числе в рамках ООН, а также по линии БРИКС, в интересах деэскалации обстановки в латиноамериканском и других регионах мира», — сказано в сообщении.

WP узнала про тайные переговоры Ватикана об убежище Мадуро в России
Политика

Ночью 3 января США провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Он вместе с женой Силией Флорес был вывезен из страны и предстал перед американским судом по нескольким пунктам обвинения, включая сговор с целью наркотерроризма и хранение пулеметов и взрывных устройств. Оба вину не признали.

Лула да Силва осудил нападение США на Венесуэлу и захват Мадуро. По его словам, действия американских властей создали опасный прецедент для всего мира, серьезно нарушили суверенитет Венесуэлы.

