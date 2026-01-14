 Перейти к основному контенту
Врачи из роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, оказались здоровы

Минздрав Кузбасса сообщил, что у медиков не выявили инфекционных заболеваний. Госпитализация в акушерский стационар, где они работали, приостановлена, там проводят санитарную обработку
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС
Медицинские работники перинатального центра в Новокузнецке, к которому относится роддом № 1, где умерли девять новорожденных, были обследованы. Инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщила пресс-служба минздрава Кузбасса.

На данный момент госпитализация в акушерский стационар № 1 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова» приостановлена — проводится его санитарная обработка, отметили в ведомстве. По данным минздрава, все выписанные из стационара дети и женщины находятся дома в удовлетворительном состоянии, признаки инфекции у них также отсутствуют.

«Состояние новорожденных, находившихся на стационарном лечении в отделении реанимации в связи с недоношенностью и, следственно, низкой массой тела, мониторится в круглосуточном режиме, тактика их ведения согласована со специалистами профильных федеральных центров Минздрава России. Организован постоянный контакт с родителями», — добавили в ведомстве.

С 1 по 11 января 2026 года в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять младенцев. Все они родились раньше срока. Общий диагноз у них отсутствовал. После этого учреждение временно закрыли на карантин. 13 января стало известно, что главврача роддома отстранили от работы. На следующий день СК сообщил о задержании его, а также и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей.

Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК (халатность). Кроме того, СК проверяет данные о ненадлежащем оказании медпомощи женщинам в Новокузнецкой клинической больнице № 1 в 2018, 2021 и 2024 годах.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что областной минздрав проверит на готовность «к самым сложным случаям» все роддома и перинатальные центры региона. 14 января стало известно, что в Новокузнецке работает комиссия по оценке работы службы родовспоможения под руководством главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Романов Илья
Кузбасс Новокузнецк Врачи инфекция
