Звонкие токены: как запустить криптовалюту с обеспечением золотом

Проблема криптовалют в том, что они — ничем не обеспеченные строчки компьютерного кода, считают скептики. Экс-банкир из Екатеринбурга Владимир Фролов запустил в Сингапуре цифровую валюту, которая обеспечена золотом

Фото: Алена Кондюрина для РБК

В финансы математика-экономиста Владимира Фролова привела любовь к вычислениям и бедность. В конце 1980-х годов он работал в Академии наук СССР. Это были тяжелые времена: финансирование на исследования выделять перестали, у научных институтов не было денег даже на зарплаты, а не то что на новую вычислительную технику. Специалисту по экономическому моделированию просто не на чем было работать, вспоминает профессор. На Западе переходили на миниатюрные и мощные персональные компьютеры, а в лабораториях академии стояли допотопные и медленные монстры. В науке с таким оборудованием делать было нечего, нужно было искать работу где-то на стороне, объясняет Фролов.

Определиться с карьерой помог звонок. «Однажды позвонил директор Ижевского механического завода и говорит: мне нужно автоматизировать управление экономикой завода, сделаешь? Я отвечаю: нужны современные компьютеры. А он так легко: купим». Через месяц на завод из США привезли несколько десятков персональных компьютеров. Фролов начал строить модель для управления экономическими процессами на заводе. Одной из главных задач была оптимизация налогов. Фролов говорит: «В начале 1990-х в стране одновременно де-факто действовали три налоговые системы. Чтобы оптимизировать расходы, каждый квартал можно было с одной перескакивать на другую. Мы занимались тем, что считали, когда выгодно сделать такой переход. В итоге завод порядочно сэкономил: по крайней мере затраты на компьютеры окупились многократно».

На Ижевском механическом заводе Фролов проработал около трех с половиной лет. Но захотел вернуться в Екатеринбург, когда оттуда пришло предложение возглавить вычислительный центр при администрации области. Эта работа закончилась для ученого скандалом: через полтора года Фролов «не под запись» рассказал журналисту историю про то, как бизнес в России использует лазейки в законодательстве для ухода от налогов. Через пару дней материал вышел под заголовком «Профессор Фролов учит не платить налоги», вспоминает он.

Стоившая ученому работы в администрации публикация имела и другой эффект: к нему стали обращаться за консультациями местные бизнесмены. Несколько лет Фролов вел семинары по налоговой оптимизации, затем помогал крупному промышленному бизнесу судиться по штрафным санкциям.

Дело было поставлено на поток и приносило крайне приличный доход, утверждает Фролов, не называя точных цифр. Встал вопрос: куда вложить заработанное? «Тогда все решения принимались с ходу, и когда знакомый предложил: давай банк сделаем — я долго не раздумывал», — вспоминает Фролов. В середине 1990-х ученый с партнерами, бывшими коллегами по Академии наук, стал совладельцем небольшого банка «Северная казна». В него были вложены не только деньги — несколько сотен тысяч долларов, заработанных за предыдущие годы, — но и много интеллектуального труда и технологий, утверждает Фролов, ставший председателем совета директоров.

Например, в «Северной казне» создали одну из первых в России математическую модель скоринга (система оценки клиентов), добившись довольно низкого процента просрочки по кредитам — около 1%, утверждает экс-банкир. Модель оценивала платежеспособность не по данным о доходах, которые предоставлял заемщик, а по его социально-демографическим показателям и имуществу, объясняет он: «Робот анализировал, какой у клиента автомобиль, сколько он тратит на телефон, интернет, в какой квартире он живет. Это, кстати, была непростая задача — оценить класс жилья в городе, где ты никогда не был. И весь этот анализ в нашем банке делался автоматически».

История создания «умного» банка закончилась в кризисном 2008 году: акционеры «Северной казны» продали акции Альфа-банку. Но неудача не остановила Фролова: почти сразу после продажи «Северной казны» он приобрел долю в другом банке — «Уране» (позднее переименован в Инбанк).

В этот раз банкир, вновь возглавивший совет директоров, с самого начала пытался сделать ставку на ИT и создать нишевой интернет-банк. Но уже через три года покинул свой пост и вышел из состава акционеров. Причину ухода Фролов не обсуждает, но верит, что без накопленного за время банкирства опыта он бы не смог сделать новый проект — платежную систему на блокчейн-платформе.

«Бетонная стена»

Еще с 1990-х годов Фролов вынашивал идею создания валюты, обеспеченной золотом. «В начале 2000-х годов это была просто любопытная для меня тема: я все-таки специализируюсь на экономическом моделировании. Я даже не подозревал, что у всех проектов по обеспеченным золотом валютам был общий дефект, обнаруженный и сформулированный еще 500 лет назад, — проблема Коперника — Грешема».

«Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие» — так можно описать суть проблемы, которую заметил польский математик Николай Коперник и сформулировал английский финансист Томас Грешем. Представим, что у России есть 1 тыс. т золота и решено выпустить обеспеченную этим золотом валюту — «золотой» рубль, объясняет Фролов. Эмиссия будет ограничена объемом имеющегося золота, и, если в то же самое время на рынке есть обычные, фиатные, валюты с неограниченной эмиссией, рано или поздно все золотые рубли будут выкуплены, осядут в закромах и полностью уйдут из обращения. Об эту «бетонную стену» в истории человечества сломался не один проект по созданию обеспеченной золотом валюты, говорит Фролов.

Он предложил свое решение — создать динамическую систему для управления запасами золота. «Нужно сделать так, чтобы запас золота не был фиксированным. Например, когда спрос на валюту растет, золото должно автоматически докупаться, когда падает — продаваться», — говорит он. Звучит довольно просто, но реализовать эту идею на практике очень сложно, признает Фролов. Вы хотите купить 15 г золота, но на рынке торгуются только мерные слитки. Или, скажем, вам нужно купить золото в праздники, а биржи закрыты. Значит, на эти дни у вас должен быть необходимый запас. Плюс надо учесть интенсивность покупки и продажи золота клиентами. «Поэтому наша математическая модель анализирует ситуацию и своевременно пополняет или продает золото из наших запасов, постоянно обеспечивая ликвидность системы. Одно ее описание занимает восемь страниц формул», — объясняет Фролов.

Не все согласны с тем, что закон Коперника — Грешема — действительно главное препятствие для появления обеспеченных золотом валют. Такая постановка вопроса — скорее грамотный маркетинг, чем реально обоснованное решение, заявил журналу РБК профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов. Тем не менее свою идею Фролов с бывшими коллегами по Институту математики и механики РАН запатентовали в США. Делать реальную платежную систему Фролов тогда не думал: говорит, проект был всего лишь интересной теоретической задачей. Все идеи математик выносил на обсуждение в соцсети. В комментариях к одному из постов в Facebook читатель задал вопрос: если решите сделать такую платежную систему, то как будете перемещать деньги по миру? «Это был 2013 год, тогда о блокчейне еще мало кто слышал и я в их число не входил, — вспоминает Фролов. — Нам посоветовали обратить внимание на эту технологию: она могла решить главную проблему нашей «возможной» платежной системы».

Блокчейн выглядел подходящим средством, но и у него было довольно много проблем, говорит Фролов. «Мы решили за основу взять блокчейн биткоина, который был заточен на проведение финансовых транзакций. Но биткоин — достаточно медленная система, она способна проводить только пять-семь транзакций в секунду. Это уровень местечкового банка. Для платежной системы этого очень мало», — объясняет он. Год команда разработчиков переделывала блокчейн биткоина под свои нужды: чтобы система могла нормально функционировать, этот блокчейн нужно было ускорить минимум в сотню раз. Фролов утверждает: сейчас его система способна совершать «сотни транзакций в секунду».

«Золотые» криптомонеты

Сервис Copernicus Gold (CPN Gold) был запущен в Сингапуре летом этого года. По словам Фролова, за четыре года работы команды в проект около $1 млн собственных денег вложили основатели и около $3 млн — инвестор (имя не раскрывается). Чтобы открыть счет в сервисе, нужны три минуты: необходимо зарегистрироваться в системе, ввести данные и купить с банковской карты доллар или евро. Минута — и в виртуальном кошельке появляется виртуальная валюта, обеспеченная золотом.

Покупать валюту можно в любых объемах, начиная от одной тысячной грамма — за нее можно получить одну тысячную долю одной единицы виртуальный валюты.

Валюта в новой системе на самом деле обеспечена физическим золотом: на каждую монету, купленную в сервисе, приходится 1 г золота, которое лежит в одном из золотохранилищ Сингапура. Такие хорошо охраняемые и наполненные золотом хранилища расположены по всему миру, именно с ними работают брокеры и биржи. Система автоматически докупает у брокера золото в тот момент, когда необходимо пополнить его запас. «Это не значит, что мы берем золотые слитки и куда-то их переводим: они остаются в тех же хранилищах на ответственном хранении, но по факту золото принадлежит уже нам, точнее — нашим клиентам», — объясняет Фролов. Система отслеживает и прогнозирует спрос на металл среди пользователей: когда они покупают больше золота, она на деньги клиентов докупает его у брокеров. Если клиенты металл продают, система автоматически делает то же самое.

Фроловым в первую очередь движет вера в золото: когда мировая финансовая система нестабильна, золото становится мощным инвестиционным инструментом, уверен предприниматель (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

Для старта команде проекта потребовалось приобрести несколько килограммов золота. На поступающие в сервис деньги компания пополняет запасы и рассчитывает на приход партнеров — банков и других участников рынка, которые, как надеется Фролов, будут через систему проводить свои платежи и предоставят своим клиентам возможность покупать золото. С несколькими организациями команда проекта уже ведет переговоры, с одним сингапурским игроком достигнуты предварительные договоренности, утверждает он, не раскрывая названий компаний. Пока же CPN Gold используют обычные люди — около тысячи человек, которые узнали о сервисе от знакомых или на профильных ресурсах.

Сервис, построенный командой Фролова, позволяет проводить транзакции не только в криптовалюте проекта, но и в долларах и евро. Этих валют может быть сколько угодно много, говорит предприниматель: «Например, если бы мы стали делать сервис в России, где золото облагается НДС и покупать его невыгодно, мы могли бы включить в систему для проведения платежей тот же рубль. Это неважно».

Один из самых частых вопросов, который получает команда сервиса: сможет ли новая система обеспечить товарооборот, например, интернет-магазина с большим количеством платежей. Фролов говорит, что все транзакции в сервисе проводятся в так называемом физическом онлайне: переведенные средства не резервируются на несколько дней банком, а поступают со счета на счет мгновенно. Поэтому для работы сервиса нужны гораздо меньшие и даже стремящиеся к нулю оборотные средства, утверждает он: «Представьте, вы платите за товар и магазин тут же получает деньги на свой счет. Снимаются риски неисполнения платежа, и резко снижается его себестоимость».

«Тихая гавань»

Пока CPN Gold занимается в основном продажами собственной криптовалюты, которая обеспечена реальным золотом и цена которой не может опуститься ниже цены самого золота. «Нас часто спрашивают: что будет, если золото резко вырастет в цене, можем ли мы из-за этого разориться? Но мы не владеем золотом, это собственность наших пользователей. Если у вас есть 25 г золота, которое в два раза выросло в цене, мы не несем с этого потерь — мы зарабатываем на комиссиях с транзакций, а не со ставок на цену золота», — объясняет Фролов.

Заменить фиатные деньги такая система все равно не сможет, говорит Олег Шибанов: даже если пользователи сервиса купят все золото на земле, количество «золотых» денег будет все равно очень небольшим по сравнению с количеством фиатных, и в будущем не появится столько металла, чтобы иметь схожую по объемам денежную массу. «Золота сейчас в мире сравнительно немного, но, если его станет значительно больше, металл упадет в цене, а значит, денег, обеспеченных золотом, все равно будет не так много, сколько денег фиатных», — объясняет Шибанов.

Но Фроловым в первую очередь движет именно вера в золото: он уверен, что, когда мировая финансовая система нестабильна, золото показывает медленный, но уверенный рост и становится мощным инвестиционным инструментом. Выбор между тем, проводить платежи в валюте, обеспеченной золотом, или в валюте, не обеспеченной ничем, Фролову кажется смешным. «Деньги, вложенные в реальные активы — акции, облигации, — то же золото или недвижимость: приносят доходность, которая обычно выше инфляции. Но золото за последние полсотни лет принесло меньшую доходность, чем взвешенный портфель вложений в акции, облигации и недвижимость», — парирует Шибанов.

Выгода инвестиций в обеспеченную золотом криптовалюту из той информации, которую предоставляет о себе команда проекта, не совсем очевидна, заявил журналу РБК директор акселерационных программ ФРИИ Дмитрий Калаев. Такой сервис может иметь смысл для ситуации, когда у покупателя есть, например, много криптовалюты и он ищет что-то надежное, во что ее можно конвертировать. Хотя рядом со стартапами, которые обещают на своих ICO заработать для инвестора сумму, в десять и более раз превышающую первоначальные вложения, предложение просто не потерять деньги не кажется очень привлекательным, продолжает Калаев.

Однако эксперт уверен, что у проекта хорошие шансы в течение первого года выйти на прибыль с десятками или даже сотнями миллионов долларов обслуживаемых активов: «У людей накопилось уже сравнительно большое количество криптовалюты, а на рынке высокая турбулентность. Выход в золото в такой ситуации выглядит как тихая гавань, потому может привлечь майнеров или владельцев больших сумм, которые уже считают, что шанс не потерять свои накопления важнее, чем возможность заработать».

С тем, что новый сервис может найти своего клиента, соглашается и Шибанов. «Всегда есть группа людей, которые не верят в фиатные деньги, но верят в золото и ждут, что доллар к золоту обрушится. Их такой сервис заинтересует точно». Кроме того, «золотая» криптовалюта может привлечь внимание людей, которые не умеют или не хотят инвестировать через обычные брокерские инструменты и которым кажется, что блокчейн-владения будут более защищены. «Скорее всего, такие пользователи свою ценность в сервисе тоже найдут. Мне кажется, что, если в эту систему будет вовлечен хотя бы миллион человек, это будет уже победа», — добавляет профессор РЭШ.