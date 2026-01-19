 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд об аресте имущества Тимошенко перенесли на 20 января

Суд на Украине рассмотрит запрос на арест имущества Тимошенко
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинский высший антикоррупционный суд (ВАКС) перенес рассмотрение ходатайства об аресте имущества экс-премьера Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, на 20 января, сообщает в своем телеграм-канале телеканал «Новини.LIVE».

«В случае неуплаты залога с четверга могут изменить меру пресечения на арест», — говорится в сообщении телеканала, который цитирует Тимошенко. По ее словам, суд постановил проводить заседания в закрытом режиме. Следующее разбирательство пройдет завтра (20 января. — РБК), в 13:30. По словам Тимошенко, заседание также будет закрытым.

Тимошенко заявила, что независимой Украине «осталось пять лет»
Политика
Юлия Тимошенко

Ранее суд в Киеве избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн (59,2 млн руб.).

13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили: глава одной из фракций Верховной рады подкупала депутатов из других фракций, чтобы они голосовали нужным образом. НАБУ и САП квалифицировали это как нарушение ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса республики — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Позже стало известно, что фигурант дела — Тимошенко. Экс-премьеру Украины грозит до десяти лет заключения.

Почему антикоррупционные службы завели дело против Юлии Тимошенко
Политика
Юлия Тимошенко

Защита намерена обжаловать решение суда. Тимошенко вину не признает. Также она заявила, что показания на нее дал депутат от правящей партии «Слуга народа» Игорь Копытин. Адвокат Тимошенко ходатайствовал о его вызове в суд, но получил отказ.

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
