Мирный план по Украине
Reuters узнал о визите Дмитриева в Давос для встреч с делегацией США

Сюжет
Мирный план по Украине
Спецпосланник Путина Дмитриев посетит Давос для встреч с американской делегацией по украинскому конфликту, пишет Reuters. Накануне Киев подтвердил, что переговоры с США продолжатся в ближайшие дни на ВЭФ
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Специальный посланник президента России Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе для встреч с членами делегации США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Главный переговорщик с украинской стороны Рустем Умеров заявил накануне, что переговоры с американскими официальными лицами по урегулированию конфликта продолжатся на ВЭФ на этой неделе, напомнило агентство.

Форум пройдет с 19 по 23 января. Представители политической и бизнес-элиты обсудят проблемы международной безопасности и экономические темы, вопрос искусственного интеллекта. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».

По данным The Financial Times, изначально в повестке значились украинские мирные переговоры, однако из-за внешнеполитической активности и угроз со стороны США тема была скорректирована, чтобы обсудить также ситуацию вокруг Гренландии. Сам американский лидер Дональд Трамп будет находиться на швейцарском форуме с 21 по 22 января, он проведет закрытые встречи с европейскими лидерами и примет участие в расширенных консультациях между западными странами, поддерживающими Украину, говорится в статье.

Официальных российских лиц и представителей бизнеса не звали на мероприятие с 2022 года.

Давос-2026. Всемирный экономический форум в цифрах и фактах
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о разногласиях Киева и Вашингтона по ряду вопросов. По его словам, Украина не принимает ультиматумы и должна иметь гарантии, что боевые действия не возобновятся после смены власти в США.

Трамп в середине января назвал Зеленского причиной того, что мирное соглашение между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона до сих пор не подписано. По мнению главы Белого дома, Путин «готов заключить сделку». В Кремле с мнением Трампа согласны. Зеленский обвинения Трампа отверг.

Bloomberg 14 января писал о готовящемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Трамп заявил, что ему ничего об этом не известно. Однако глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к контактам с Уиткоффом и Кушнером. «Я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием», — сказал он.

Персоны
Валерия Доброва
Кирилл Дмитриев Давос США Украина
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
