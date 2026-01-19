 Перейти к основному контенту
0

Патриарх Кирилл назвал Путина православным вождем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал президента России Владимира Путина православным вождем. Такое заявление он сделал на крещенской проповеди в Богоявленском кафедральном соборе Москвы, передает «РИА Новости».

«Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является православный истинно, не, как говорят, по протоколу, а по убеждениям православный вождь Владимир Владимирович [Путин]», — сказал патриарх после литургии.

По его словам, это говорит о том, что «по молитвам святых угодников» произошло «чудо Божие».

Песков сообщил, что Путин традиционно окунулся в крещенскую купель
Политика

19 января православные празднуют день Крещения Господня. Верующие традиционно окунаются в освященные купели.

Как рассказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин традиционно принимает участие в обрядах, связанных с Крещением, в том числе окунается в купель. По словам Пескова, Крещение Господня является для президента и других православных сотрудников Кремля «большим праздником».

Анастасия Луценко
патриарх Кирилл Русская православная церковь Владимир Путин Москва
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
