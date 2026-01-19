Патриарх Кирилл назвал Путина православным вождем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал президента России Владимира Путина православным вождем. Такое заявление он сделал на крещенской проповеди в Богоявленском кафедральном соборе Москвы, передает «РИА Новости».
«Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является православный истинно, не, как говорят, по протоколу, а по убеждениям православный вождь Владимир Владимирович [Путин]», — сказал патриарх после литургии.
По его словам, это говорит о том, что «по молитвам святых угодников» произошло «чудо Божие».
19 января православные празднуют день Крещения Господня. Верующие традиционно окунаются в освященные купели.
Как рассказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин традиционно принимает участие в обрядах, связанных с Крещением, в том числе окунается в купель. По словам Пескова, Крещение Господня является для президента и других православных сотрудников Кремля «большим праздником».
