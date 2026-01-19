Приплывшего на яхте к девушке в Сочи американца посадили за оружие
Американец Чарльз Уэйн Зиммерман познакомился в интернете с девушкой из Казани и решил приплыть к ней в Сочи на собственной яхте, однако был осужден на пять лет за хранение оружия и боеприпасов, которые нашли на яхте.
Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Краснодарского края.
Американец стартовал из США в июле 2024 года, преодолел Атлантический океан, Средиземное море и прибыл в Сочи почти через год — в июне 2025 года. Он не сказал пограничникам, что на борту судна есть оружие, которое он приобрел и держал на яхте для самообороны.
«После прохождения таможенной границы, в ходе проведения осмотра яхты огнестрельное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.
Центральный районный суд Сочи приговорил американца к пяти годам колонии общего режима за незаконную перевозку и перемещение через границу огнестрельного оружия, основной части огнестрельного оружия (ствола) и боеприпасов.
Краснодарский краевой суд в ходе апелляционного рассмотрения оставил приговор в силе.
