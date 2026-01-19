 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Приплывшего на яхте к девушке в Сочи американца посадили за оружие

Приплывшего к девушке в Россию американца посадили за оружие
Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края / Telegram
Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края / Telegram

Американец Чарльз Уэйн Зиммерман познакомился в интернете с девушкой из Казани и решил приплыть к ней в Сочи на собственной яхте, однако был осужден на пять лет за хранение оружия и боеприпасов, которые нашли на яхте.

Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Краснодарского края.

Американец стартовал из США в июле 2024 года, преодолел Атлантический океан, Средиземное море и прибыл в Сочи почти через год — в июне 2025 года. Он не сказал пограничникам, что на борту судна есть оружие, которое он приобрел и держал на яхте для самообороны.

«После прохождения таможенной границы, в ходе проведения осмотра яхты огнестрельное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.

ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в 53 регионах России
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Центральный районный суд Сочи приговорил американца к пяти годам колонии общего режима за незаконную перевозку и перемещение через границу огнестрельного оружия, основной части огнестрельного оружия (ствола) и боеприпасов.

Краснодарский краевой суд в ходе апелляционного рассмотрения оставил приговор в силе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Краснодарский край хранение оружия уголовное дело Сочи суд
Материалы по теме
ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в 53 регионах России
Общество
«Страна» сообщила о найденном в квартире Миндича оружии
Политика
Суд вынес приговор газовику из Белгорода за госизмену
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Путин провел первое совещание с постоянными членами Совбеза Общество, 14:46
В московском метро начали тестировать первый беспилотный поезд Город, 14:44
Два нидерландских офицера покидают Гренландию Политика, 14:43
Гонконгский миллиардер вложил четверть своего состояния в золото Инвестиции, 14:42
Лидер КХЛ вырвал победу у «Амура» в концовке Спорт, 14:42
Главный трансплантолог сообщил о росте числа пересадок почек и печени Общество, 14:40
Цена мемкоина Дональда Трампа за год обвалилась более чем на 90% Крипто, 14:39
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Адвокат Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной. Видео Общество, 14:39
«Пони»: каким получился сериал про американских шпионок в СССР Life, 14:37
Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей от квартиры Лурье Общество, 14:26
Приставы передали Лурье ключи от квартиры Долиной. Как развивалось дело Экономика, 14:25
В Иране протестующие взломали спутник телевещания Общество, 14:24
Лукашенко призвал Украину «не гробить» людей ради территорий Политика, 14:23
Британский лейборист лишился поста из-за поддержки выборов в России Политика, 14:20