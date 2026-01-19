 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Также удары были нанесены по местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Минобороны сообщило об ударе по местам сборки беспилотников ВСУ
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее на Украине сообщали об усугублении энергокризиса. Отключения электроэнергии в населенных пунктах могут продолжаться до 16 часов, в Киеве свет уже отключают на 10 часов, отметил гендиректор компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

16 января первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль объявил режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Одной из самых тяжелых он назвал ситуацию в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян покинуть город из-за энергетического кризиса.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

