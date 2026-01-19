Мирра Андреева с «баранкой» выиграла первый матч на Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
Андреева, занимающая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на старте турнира встречалась с хорваткой Донной Векич (72-я) и победила со счетом 4:6, 6:3, 6:0.
Во втором круге соперницей Андреевой будет гречанка Мария Саккари (53-я).
Андреева в третий раз участвует в Australian Open, ранее она дважды доходила до четвертого круга.
В других матчах Камилла Рахимова, сменившая российское спортивное гражданство на узбекистанское, проиграла американке Кори Гауфф (2:6, 3:6), а россиянка Оксана Селехметьева (101-я) победила немку Эллу Зайдель (82-я) — 6:3, 3:6, 6:0.
«Баранкой» в теннисе называют счет 6:0, отражающий превосходство игрока по ходу партии.
