Спорт⁠,
0

Мирра Андреева с «баранкой» выиграла первый матч на Australian Open

Мирра Андреева с «баранкой» победила Векич на старте Australian Open
Россиянка одержала волевую победу над хорваткой Векич со счетом 4:6, 6:3, 6:0. Ее следующей соперницей будет гречанка Саккари
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Андреева, занимающая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на старте турнира встречалась с хорваткой Донной Векич (72-я) и победила со счетом 4:6, 6:3, 6:0.

Во втором круге соперницей Андреевой будет гречанка Мария Саккари (53-я).

Андреева в третий раз участвует в Australian Open, ранее она дважды доходила до четвертого круга.

В других матчах Камилла Рахимова, сменившая российское спортивное гражданство на узбекистанское, проиграла американке Кори Гауфф (2:6, 3:6), а россиянка Оксана Селехметьева (101-я) победила немку Эллу Зайдель (82-я) — 6:3, 3:6, 6:0.

«Баранкой» в теннисе называют счет 6:0, отражающий превосходство игрока по ходу партии.

Анна Сатдинова
теннис Australian Open Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
