Французский телеканал опубликовал новое видео с ограблением Лувра
Появились новые кадры ограбления парижского Лувра. Их опубликовал французский телеканал TF1. В октябре злоумышленники украли из музея исторические драгоценности из коллекции французской короны стоимостью около €88 млн.
На кадрах — преступники, переодетые в рабочих. Один из них распилил витрину, затем разбил стекло кулаком и локтем, а после забрал драгоценности. Эпизод с ограблением, показанным на видео, длится меньше минуты.
Ограбление Лувра произошло три месяца назад, 19 октября. Четверо налетчиков вынесли из галереи времен Людовика XIV восемь драгоценностей. На ограбление потребовалась всего за семь минут. По данным следствия, злоумышленники проникли в музей, прорезав стекло болгаркой на балконе у реки. В это время из двух охранных камер в зоне проникновения работала лишь одна.
Во время побега воры обронили одну украденную корону, остальные предметы не найдены. По подозрению в причастности к ограблению задержали четырех человек.
На фоне случившегося директор Лувра Лоранс де Кар попыталась уйти в отставку, но ее заявление не приняли. 1 ноября израильская охранная компания CGI Group сообщила, что налетчики связались с ней и предложили договориться о продаже украденного через даркнет.
13 января французские следователи нашли гараж, в котором после ограбления хранились украденные драгоценности, однако сами реликвии к моменту обыска уже исчезли.
