Французский телеканал опубликовал новое видео с ограблением Лувра

На кадрах — неизвестные, переодетые в рабочую форму. Выставочную витрину разрезают болгаркой, а затем, разбив стекло рукой, спешно похищают драгоценности

Video

Появились новые кадры ограбления парижского Лувра. Их опубликовал французский телеканал TF1. В октябре злоумышленники украли из музея исторические драгоценности из коллекции французской короны стоимостью около €88 млн.

На кадрах — преступники, переодетые в рабочих. Один из них распилил витрину, затем разбил стекло кулаком и локтем, а после забрал драгоценности. Эпизод с ограблением, показанным на видео, длится меньше минуты.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia)

Ограбление Лувра произошло три месяца назад, 19 октября. Четверо налетчиков вынесли из галереи времен Людовика XIV восемь драгоценностей. На ограбление потребовалась всего за семь минут. По данным следствия, злоумышленники проникли в музей, прорезав стекло болгаркой на балконе у реки. В это время из двух охранных камер в зоне проникновения работала лишь одна.

Во время побега воры обронили одну украденную корону, остальные предметы не найдены. По подозрению в причастности к ограблению задержали четырех человек.

На фоне случившегося директор Лувра Лоранс де Кар попыталась уйти в отставку, но ее заявление не приняли. 1 ноября израильская охранная компания CGI Group сообщила, что налетчики связались с ней и предложили договориться о продаже украденного через даркнет.

13 января французские следователи нашли гараж, в котором после ограбления хранились украденные драгоценности, однако сами реликвии к моменту обыска уже исчезли.