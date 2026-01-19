Во время беспорядков в Иране пострадали 300 мечетей и 250 школ

Власти Ирана рассказали о масштабах разрушений во время протестов

Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters

При беспорядках в Иране пострадали 250 школ, около 90 религиозных учебных заведений и 300 мечетей, сообщил председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса исламской республики Эбрахим Азизи, передает Tasnim.

Согласно официальным данным, пострадали около 3,7 тыс. человек. Часть из них (1709) обратились в полицию. «Согласно поступившим отчетам, 2221 автомобиль и оборудование, принадлежащие полиции, были повреждены или уничтожены и не могут быть использованы», — уточнил Азизи.

Ранее неназванный иранский чиновник сообщил, что в столкновениях погибли не менее пяти тыс. человек, включая 500 силовиков. Также он отметил, что окончательное число погибших сильно не возрастет.

Протесты в Иране начались 28 декабря из-за недовольства населения экономической ситуацией. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1. На время беспорядков в стране отключали интернет и мобильную связь.16 января правозащитные организации и местные жители сообщили, что власти Ирана смогли подавить массовые протесты. Над Тегераном продолжали летать дроны, однако обстановка была спокойной.