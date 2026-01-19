Шнайдер победила чемпионку Уимблдона на старте Australian Open

Россиянка обыграла чешку Крейчикову в трех сетах — 2:6, 6:3, 6:3

Диана Шнайдер (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Четвертая ракетка России Диана Шнайдер победила чешку Барбору Крейчикову на старте Australian Open в Мельбурне.

Шнайдер, занимающая 22-е место в мировом рейтинге, одержала победу со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Крейчикова — победительница «Ролан Гаррос» (2021 год) и Уимблдона (2024), чемпионка Игр в Токио в парном разряде. Она является 58-й ракеткой мира.

Во втором круге Шнайдер сыграет с австралийкой Талией Гибсон (119-я), которая на старте турнира выбила россиянку Анну Блинкову.

Шнайдер в четвертый раз принимает участие в Australian Open, ее лучшим результатом был третий раунд в прошлом году.

Призовой фонд турнира «Большого шлема» составляет около $75 млн.