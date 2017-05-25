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Журнал 06, Июнь 2017 15:37
Настя Березина
Как Юрий Дудь создал один из самых сильных персональных брендов в медиа
Фото: Арсений Несходимов для РБК
В феврале главный редактор Sports.ru Юрий Дудь завел видеоблог на YouTube, в который выкладывал интервью с людьми не из мира спорта. За 3,5 месяца канал «вДудь» набрал 800 тыс. подписчиков и 27 млн просмотров видео

«Я не ожидал такого эффекта, все затевалось с простой целью — отточить скиллы интервью не о спорте. Сейчас, когда у меня уже сделанные рекламные размещения и до фига предложений по новым, в это сложно поверить», — говорит Дудь в интервью журналу РБК.

Почти 20 лет он строил классическую карьеру журналиста: старшеклассником начал работать в газете «Известия», в 2007 году ушел в журнал «PROспорт». Параллельно сотрудничал со Sports.ru, а шесть лет назад стал его главным редактором. В 2011–2013 годах Дудь вел программу «Удар головой» на «России 2», в 2015–2017 годах делал шоу «Культ тура» для «Матч ТВ». Но после ухода спонсора в январе 2017-го шоу закрыли. «Из недели в неделю я говорю, что проблема русского спорта в том, что он кормится государственными бабками и не зарабатывает. Кем бы я был, если бы при таких исходных сам делал убыточную программу? Я бы был *** [треплом]», — уверяет Дудь.

«Я хочу жить в как можно более капиталистической России, в которой предпринимательство важнее государственных страпонов, на которые мечтают присесть до фига молодых и старых людей», — так объясняет Дудь, почему может быть доволен только программой с высокими рейтингами. Он называет себя пессимистом: «Всегда нужно ожидать меньшего — как минимум не будешь разочарован, как максимум будешь кайфовать». Первый выпуск «вДудя» с рэпером Бастой он выкладывал с мыслью «соберет сотку, буду доволен»: 100 тыс. набралось за сутки, сейчас — 2,4 млн. Уже на третьем выпуске — с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым — Дудь заключил рекламный контракт с Aviasales.

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Помогло давнее знакомство с Антоном Байцуром, экс-директором по продуктам в Sports.ru, который в 2015-м перешел на аналогичную должность в Aviasales. «Я снял Шнура и сказал ребятам: есть подозрение, что интервью срезонирует, хотите — заходите спонсорами, они согласились. Тогда я получил небольшую сумму, при таком количестве просмотров (более 3 млн. — РБК) можно сказать, что ребята разместили рекламу бесплатно», — говорит Дудь. Условия контракта не раскрываются. Байцур уточнил, что за программу Дудь получает фиксированную сумму, к числу просмотров и другим показателям гонорар не привязан.

Фото: Арсений Несходимов для РБК

«Я не сомневался, что все полетит: по стилистике и дерзости Юра близок нашему реактивному маркетингу», — говорит представитель Aviasales. Принципиально о партнерстве договорились за несколько минут, а после тестового ролика компания сама предложила контракт до конца весны. На выбор гостей Aviasales не влияет, не может «блокировать» героев, рассказывает Байцур, но конкурирующие бренды в кадре появляться не должны.

«ВДудь» работает в плюс. Бюджет на съемки одной программы составляет около 20 тыс. руб. — аренда техники, выездные съемки, такси для команды. До появления спонсора Дудь делал блог на свои деньги, коллектив помогал безвозмездно. Правой рукой Дудя стал давний знакомый по программе «Культ тура» Артем Нечаев, он руководит съемками и монтажом.

Дудь говорит, что изначально «делать на этом бабки» не собирался и был готов уйти в минус, но вышло иначе: канал приносит «в разы» больше денег, чем основная работа на Sports.ru. Сумм он не называет, но пытается объяснить наглядно. «Это Sports.ru [кладет на стол iPhone] и «вДудь» [ставит большой стакан кофе]. Основная энергия и время уходят на Sports.ru, и, если вдруг придется выбирать, я выберу это [показывает на iPhone]. Несмотря на то что бабла от блога настолько же больше, насколько стакан выше телефона. Но я уверен: это пока», — подытоживает он.

Фото: depositphotos.ru

Главное все равно здесь, добавляет Дудь, обводя рукой редакцию Sports.ru, «какой бы хайп не вызывал «вДудь» и сколько бы кеша он ни приносил». Время на канал приходится выкраивать из сна, на выпуск уходит 12–14 часов.

Тухляк и челлендж

«Сейчас иногда, чтобы доехать из центра домой, на окраину, мне только в одном вагоне надо сфотографироваться шесть раз», — рассказывает Дудь. Всплеск интереса подтверждают данные поисковиков: за месяц до появления блога среднее число запросов «Дудь» в «Яндексе» составляло 3,3 тыс., по итогам апреля показатель достиг 53,6 тыс.

Взрыв интернет-популярности Дудь объясняет просто: он стал поставщиком контента, которого в YouTube не было и который по содержательности соответствует ведущим медиа. «Интервью — это обилие эмоций, фактов и всего остального. Раньше аудитория YouTube думала, что это максимально дежурный, ритуальный жанр. Поэтому для местных зрителей это как минимум необычно», — считает он.

Дудь получает предложения возобновить карьеру на телевидении, но отказывается: «хочется делать программу, для которой достаточно пары помощников». У телевидения есть плюсы — эмоции и бешеный адреналин на площадке, признает журналист,. «У тебя челлендж — сделать так, чтобы не было скучно. Перед тобой противник под названием тухляк, твоя задача — этому тухляку надавать по жопе. Это всегда адреналин, риск почище, чем когда ты на сноуборде разгоняешься».

При этом Дудь говорит, что готов к худшему сценарию, при котором достойной работы в российских медиа не останется вовсе. «Я не буду думать, на какую бы еще сделку с совестью пойти, чтобы остаться в профессии, в Москве сотни способов легально и хорошо зарабатывать вне медиа. Для меня ответ — надо делать карьеру в другом месте. Идти продавать огурцы и помидоры», — заключает Юрий Дудь. 

Теги
YouTube, Интервью, "Матч ТВ", Sports.ru
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