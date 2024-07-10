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Евро-2024 ,  
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В ожидании второго полуфинала. Что происходит на Евро

Сюжет
Евро-2024
В среду будет сыгран второй полуфинал Евро-2024, в котором сборная Англии встретится с командой Нидерландов. Что происходит на турнире — в онлайне «РБК Спорт»
Фото: Alex Livesey / Getty Images
Фото: Alex Livesey / Getty Images

Какой матч пройдут 10 июля

  • Нидерланды — Англия (22:00 мск, Okko)

Сетка плей-офф Евро-2024

Расписание матчей

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13:00. Неприятный эпизод произошел накануне с форвардом сборной Испании Альваро Моратой во время празднования победы над Францией в полуфинале. Стюард пытался остановить выбежавшего к игрокам болельщика, но поскользнулся и влетел в капитана национальной команды Испании, который получил сильный удар по правой ноге.

Мората после этого самостоятельно покинул поле, но прихрамывал и морщился от боли. Пока неизвестно, серьезное ли у него повреждение.

12:30. Лидер сборной Франции Мбаппе назвал провальной свою игру на Евро-2024.

Он отказался говорить о причинах неудачного выступления. «Не надо усложнять. В футболе все просто: ты либо хорош, либо нет. Я не был хорош, поэтому мы отправляемся домой», — сказал форвард.

«Я собираюсь хорошо отдохнуть и начать новую жизнь», — добавил он, напомнив, что летом перешел из ПСЖ в мадридский «Реал».

Лучший бомбардир ЧМ-2022 (8 голов) не забил ни одного мяча с игры в пяти встречах на Евро. На его счету гол с пенальти и голевая передача.

12:00. В Дортмунде в 22:00 мск начнется второй полуфинал, в котором сыграют сборные Нидерландов и Англии.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы Англии на победу в основное время в 37,8%, Нидерландов — в 31,6%. Вероятность ничейного результата — 30,6%.

Букмекеры тоже считают Англию фаворитом. На победу англичан в основное время они дают коэффициент 2,65, Нидерландов — 3,3. Коэффициент на ничью составляет 2,95.

Велика вероятность, что в основное время команды не определят победителя. В полуфиналах Евро вероятность серии пенальти составляет 23,33%. В семи полуфиналах победитель был выявлен в серии пенальти.

К тому же восемь из 11 последних матчей сборной Англии в плей-офф Евро, включая последние четыре, завершались в дополнительное время или серии пенальти.

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Джуд Беллингем

Теги
Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу
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