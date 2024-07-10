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Евро-2024 ,  
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Кукурелья отреагировал на свист немецких фанатов в полуфинале Евро

Испанский защитник отреагировал на свист немецких фанатов в полуфинале Евро
Сюжет
Евро-2024
Защитник сборной Испании стал участником скандального эпизода в игре против Германии, когда мяч попал ему в руку, но судья не поставил пенальти
Марк Кукурелья
Марк Кукурелья (Фото: Global Look Press)

Защитник сборной Испании и лондонского «Челси» Марк Кукурелья считает, что не нарушал правила в эпизоде с неназначенным пенальти в игре против сборной Германии на Евро, передает Marca. Во время следующего матча против команды Франции (2:1 в пользу испанцев) футболист стал объектом агрессии со стороны немецких болельщиков, присутствовавших на игре, которые сопровождали свистом каждое его касание мяча.

«Такие вещи иногда происходят, но я ни в чем не виноват. Самое главное, что мы теперь в финале, вот и все», — приводит издание слова Кукурельи.

Испанский защитник также заявил, что если эксперты не увидели в этой ситуации игры рукой, то, значит, ее и не было.

Четвертьфинальный матч Евро-2024 между Германией и Испанией состоялся в прошлую пятницу, 5 июля. Основное время закончилось вничью со счетом 1:1, а в овертайме мяч после дальнего удара Джамала Мусиалы попал в руку Марку Кукурелье, который в тот момент находился в собственной штрафной площади. Главный арбитр встречи Энтони Тейлор не поставил пенальти и не стал использовать VAR. В итоге испанцы победили немцев благодаря голу Микеля Мерино на 119-й минуте.

Эксперты объяснили решение судьи тем, что рука испанского защитника была близко к телу в естественном положении и он пытался избежать контакта с мячом. В сборной Германии решение арбитра раскритиковали, а ассистент Юлиана Нагельсмана Сандро Вагнер, как писала газета Bild, ворвался в судейскую и ругался с Тейлором.

Немецкие болельщики также потребовали переиграть матч четвертьфинала Евро в связи с «множеством неправильных решений» арбитра. На данный момент соответствующая петиция на change.org собрала более 425 тыс. голосов.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 сборная Испании по футболу
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