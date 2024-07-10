Всплывет ли история о «договорняках». Главное о полуфинале Евро

Сборные Нидерланды и Англии сыграют во втором полуфинале Евро. Чего ожидать от матча, почему с большой вероятностью игра завершится в серии пенальти — в материале «РБК Спорт»

Джуд Беллингем (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Нидерланды — Англия, 10 июля 22:00 мск, Дортмунд Где смотреть: Okko

Почему критикуют сборную Англии по футболу

Сборная Англии только в полуфинале впервые встретится с командой из топ-10 главных фаворитов Евро по предтурнирным раскладам — командой Нидерландов. До полуфинала самыми рейтинговыми соперниками родоначальников футбола были Дания (групповой раунд) и Швейцария (1/4 финала).

Из-за непредсказуемых результатов в ряде групп практически все фавориты турнира оказались в противоположной от Англии половине сетки плей-офф. К примеру, в четвертьфинале Испания прошла грозную Германию, а Франция — не менее звездную Португалию. Англии же после победы в матче 1/8 финала со Словакией, в четвертьфинале встретилась с крепкой, но не звездной Швейцарией.

В 1/8 финала Англия за минуту до завершения основного времени спаслась от поражения. При этом Англии противостояла команда, стоимость состава которой оценивается на уровне английского полузащитника Джуда Белингема. Именно он на последней секунде ударом через себя поразил ворота словаков и перевел матч в дополнительное время, где победный гол забил Гарри Кейн.

В 1/4 финала Англия тоже первой пропустила, но быстро отыгралась. Однако дожать швейцарцев в основное и дополнительное время не смогла. Судьба решилась в серии пенальти, где главным антигероем стал швейцарец Мануэль Аканджи. Только он не реализовал пенальти.

Похоже, этот турнир станет первым, где вратарская позиция станет одной из самых надежных в сборной Англии. Джордан Пикфорд отражает 85% ударов по воротам Англии на чемпионатах Европы. Он занял второе место среди вратарей, которые провели не менее 10 игр. Лидерство удерживает испанец Икер Касильяс — 87%

На протяжении всего турнира Англию критикуют из-за невнятной игры. Эксперты задают один и тот же вопрос: во что играет эта команда? При переполненном звездами составе сборная умудряется временами играть вторым номером даже с командами уровня Словакии.

Блеклой тенью смотрится самый забивной игрок в истории сборной Англии. Кейн с двумя голами вместе с Беллингемом удерживает звание лучшего бомбардира команды на Евро, но он выпадает из игры. Во многих матчах он незаметен. При этом в четвертьфинале со Швейцарией Кейн играл ближе к своим воротам, чем опорники команды.

Экс-капитан сборной Англии Гарри Невилл уверен, что главный тренер команды Гарет Саутегйт не уберет Кейна из стартового состава, несмотря на игру. «Он — один из лидеров его команды, один из самых лучших футболистов, которые у нас когда-либо были, — отметил легенда «Манчестер Юнайтед». — Нет никаких сомнений в том, что он не был на высоте, но и остальная команда тоже, и на него недостаточно хорошо играли».

Команда с самым дорогим составом в истории (€1,52 млрд) на пути к полуфиналу забила четыре гола с игры в основное время. Это средний показатель Нидерландов и Испании за две игры. При этом в зрелищности Англия даже уступает Франции, первой в истории крупных турниров команде, которая дошла до полуфинала без забитых с игры голов.

Чего ждать от сборной Нидерландов в полуфинале Евро с Англией

Нидерланды же среди полуфиналистов уступают в зрелищности только Испании. В команде даже при отсутствии ведущего полузащитника Фрэнки де Йонга немало талантливых футболистов в атаке.

Голландцы показали, что могут доминировать и в матче с главным фаворитами Евро. Во встрече группового раунда с Францией (0:0) они имели территориальное преимущество и даже забили, но судья решил отменить спорный гол после просмотра VAR.

Однако Нидерланды часто сбиваются на подачи в штрафную из-за отсутствия идей. Случается это, когда команда уступает в счете. Тогда на поле выходит 197-сантиметровый гренадер Ваут Вегхорст.

Отсутствие идей, например, наблюдалось в четвертьфинале с Турцией (2:1). В первом тайме у команды практически ничего не получалось, ситуацию усугубил пропущенный гол. Это уже вторая волевая победа команды на турнире. В первом туре группового раунда Нидерланды победили Польшу — 2:1.

Нидерланды — Англия: кто является фаворитом?

И все же несмотря на менее качественную игру, именно Англия считается фаворитом. Суперкомпьютер Opta оценил шансы Англии на победу в основное время в 37,8%, Нидерландов — в 31,6%. Вероятность ничейного результата — 30,6%.

Букмекеры тоже считают Англию фаворитом. На победу англичан в основное время они дают коэффициент 2,65, Нидерландов — 3,3. Коэффициент на ничью составляет 2,95.

Какова вероятность серии пенальти в матче Нидерланды — Англия

Велика вероятности, что в основное время команды не определят победителя. В полуфиналах Евро вероятность серии пенальти составляет 23,33%. В семи полуфиналах победитель был выявлен в серии пенальти.

К тому же восемь из 11 последних матчей сборной Англии в плей-офф Евро, включая последние четыре, завершались в дополнительное время или серии пенальти.

Как сборные Нидерландов и Англии играли в сериях пенальти на Евро и ЧМ Нидерланды: победы — 2; поражения — 6. 1992 г. Евро, полуфинал. Дания — 4:5

1996 г. Евро, четвертьфинал. Франция — 4:5

1998 г. ЧМ, полуфинал. Бразилия — 2:4

2000 г. Евро, четвертьфинал. Италия — 1:3

2004 г. Евро, четвертьфинал. Швеция — 5:4

2014 г. ЧМ, четвертьфинал. Коста-Рика — 5:4

2014 г. ЧМ, полуфинал. Аргентина — 2:4

2022 г. ЧМ, полуфинал. Аргентина — 3:4 Англия: победы — 3; поражения — 7 1990 г. ЧМ, полуфинал. ФРГ — 3:4

1996 г. Евро, четвертьфинал. Испания — 4:2

1996 г. Евро, полуфинал. Германия — 5:6

1998 г. ЧМ, 1/8 финала. Аргентина — 3:4

2004 г. Евро, четвертьфинал. Португалия — 5:6

2006 г. ЧМ, четвертьфинал. Португалия — 1:3

2012 г. Евро, четвертьфинал. Италия — 2:4

2018 г. ЧМ, 1/8 финала. Колумбия — 4:3

2021 г. Евро, финал. Италия — 2:3

2024 г. Евро, четвертьфинал. Швейцария — 2:3

Сборная Англии является худшей командой в серии пенальти в истории чемпионатов Европы. Англичане проиграли четыре из шести серий на турнире. Первый раз они победили Испанию в четвертьфинале на Евро-1996 со счетом 4:2, однако после этого англичан преследовала серия неудач.

В полуфинале Евро в 1996 году действующий тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не реализовал пенальти в ворота Германии, которая стала чемпионом турнира.

Затем английские футболисты уступили Португалии в серии в четвертьфинале 2004 года и Италии в четвертьфинале 2012 года. Последний раз Англия уступила итальянцам по пенальти в финале Евро-2020 на «Уэмбли».

На Евро-2024 Англия впервые с 1996 года выиграла серию пенальти в матче 1/4 финала против Швейцарии.

Как Англия и Нидерланды играли друг с другом

Беспроигрышная серия англичан в игровое время на Евро составляет 12 матчей. Последнее поражение датируется 2016 годом. После Англия одержала 7 побед и 4 раза сыграла вничью.

Англия и Нидерланды впервые встретятся в плей-офф Евро и во второй раз в финальной части Евро. В 1996 году англичане победили в третьем туре группового раунда со счетом 3:0. В последний раз команды встречались в полуфинале Евро.

История противостояния сборных Нидерланды и Англии Матчи: 22 Победа Нидерландов: 7 Победа Англии: 6 Голы: 29:31

Команды по разу побеждали в полуфиналах. Нидерланды проведут свой шестой полуфинальный матч на Евро, а Англия — четвертый. При этом Нидерланды не выходили в полуфинал с 2004 года. Англия в 2021 году дошла до финала, где уступила Италии в серии пенальти.

Как сборные Нидерландов и Англии играли в полуфиналах Евро Нидерланды: 1976 г. Чехословакия — 1:3 доп. время

1988 г. ФРГ — 2:1

1992 г. Дания — 2:2, 4:5 — пен.

2000.г Италии — 0:0, 1:3 — пен.

2004 г. Португалия — 1:2 Англия 1968 г. Югославия — 0:1

1996 г. Германия — 1:1, 4:5 — пенальти.

2020 г. Дания — 2:1доп. время.

Англия может стать четвертой в истории командой, вышедшей в финал чемпионата Европы второй раз подряд после Германии (1972, 1976, 1980 как ФРГ; 1992, 1996), Советского Союза (1960, 1964) и Испании (2008, 2012).

В чем обвинял Беллингем судью полуфинала Нидерланды — Англия

Главным судьей матча назначен немецкий арбитр Феликс Цвайер, замешанный в скандале с договорными матчами. В 2005 году Цвайер стал фигурантом громкого дела против арбитра Роберта Хойцера, обвиняемого в предвзятом судействе на играх во второй и третьей лигах Германии, за что он даже получил тюремный срок.

По данным СМИ следствию удалось доказать эпизод, что Цвайер получил от Хойцера €300, когда тот работал лайнсменом в его судейской бригаде на одном из матчей с участием клуба «Вупперталь», в пользу которого тот должен был решать спорные эпизоды. В итоге Цвайера, которого также обвинили в сокрытии информации о главном подозреваемом, дисквалифицировали сроком на шесть месяцев.

При этом участие в скандале не помешало Цвайеру в 2009 году начать обслуживать матчи первой Бундеслиги, а в 2012 году получить статус рефери ФИФА.

В 2021 году история с договорными матчами получила продолжение после игры «Баварии» с дортмундской «Боруссией», которая завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:2 после назначения спорного пенальти в концовке встречи. Тогда полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем припомнил арбитру участие в скандале с «договорняками», однако в итоге был оштрафован на €40 тыс. Что касается Цвайера, то он взял перерыв в судействе.

Велика вероятность, что при спорных решениях вновь сплывает история с договорными матчами, но уже в больших масштабах.

На Евро-2024 Феликс Цвайер обслужил три матча, в том числе игру 1/8 финала между Нидерландами и Румынией (3:0). По данным Daily Mail, поднимался вопрос о снятии арбитра из-за его прошлого.

Полуфинальный матч турнира между англичанами и голландцами состоится в среду, 10 июля в Дортмунде. Второй полуфинал между Испанией и Францией, который пройдет 9 июля в Мюнхене, обслужит словенец Славко Винчич.