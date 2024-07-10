«Реал» назвал дату презентации Мбаппе в качестве игрока мадридского клуба

Презентация состоится 16 июля на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу»

Килиан Мбаппе (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Презентация форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в качестве футболиста мадридского «Реала» состоится 16 июля. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Она пройдет в полдень по местному времени на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу». После презентации состоится пресс-конференция с участием футболиста.

Французский нападающий перешел в мадридскую команду на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен». О его переходе «Реал» объявил в начале июня.

Накануне Мбаппе вместе со сборной Франции проиграл Испании (1:2) в полуфинальном матче чемпионата Европы.

За ПСЖ он выступал с 2017 года, с командой форварда стал шестикратным чемпионом Франции.

25-летний Мбаппе в завершившемся сезоне забил 44 гола в 48 матчах.

«Реал» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.