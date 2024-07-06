Почему Испанию не наказали пенальти за «очевидную» игру рукой на Евро

Решение судьи не назначать пенальти в ворота Испании в концовке матча 1/4 финала с Германией за игру вытянутой рукой в своей штрафной вызвало множество споров. Прав ли судья — в материале «РБК Спорт»

Мяч после удара полузащитника сборной Германии Джамаля Мусиалы попал в руку испанскому защитнику Марку Кукурельи (Фото: Reuters)

Сборная Германии в 1/4 финала домашнего чемпионата Европы по футболу проиграла команде Испании со счетом 1:2 из-за пропущенного гола на последних минутах второго дополнительного тайма.

За несколько минут до пропущенного гола мяч после удара полузащитника сборной Германии Джамаля Мусиалы попал в руку испанскому защитнику Марку Кукурельи. Рука не была прижата, а эпизод произошел в штрафной сборной Испании. Но главный судья Энтони Тейлор не увидел нарушения правила и не поставил пенальти. Он даже не посмотрел видеоповтор.

Фото: Reuters

Это вызвало возмущение в Германии. После игры помощник главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер ворвался в судейскую раздевалку и оскорбил Тэйлора.

Главный тренер Юлиан Нагельсманн после матча высказал уверенность, что пенальти был, он также отметил, что судья по ходу матча не раз трактовал эпизоды в пользу Испании. «Если мяч летит в сторону ворот и игрок касается выставленной рукой, то это однозначно пенальти, — цитирует главного тренера сборной Kicker. — Удар Мусиалы был очень хорошим, возможно, он даже попал бы в ворота, а рука была вытянута далеко в сторону».

На следующий день после поражения Нагельсманн провел пресс-конференцию, на которой отметил, что до сих пор им не сообщили, почему не назначили пенальти. «Мы не знаем, был ли там офсайд. У нас есть разная информация о том, почему судья не посмотрел повтор. Больно, что он этого не сделал», — добавил тренер сборной.

Фото: Reuters

Экс-капитан сборной Германии Михаэль Баллак считает, что «в футболе нет более очевидной игры рукой, когда кто-то бьет по воротам, а игрок с отставленной рукой блокирует этот удар или мешает голу».

«Любой навес, когда мяч попадает в руку с метра, проверяется, и назначается пенальти. А здесь все совершенно ясно. И почему? Нет никакого пространства для интерпретации, чтобы не проверять эту игру рукой», — сказал бывший игрок сборной Германии», — добавил он.

Решение Тейлора не назначать пенальти вызвало массу вопросов не только в Германии, поскольку зрители и эксперты, которые не занимаются судейскими темами, в спорных эпизодах при игре рукой оперируют следующими факторами: была ли рука прижата, в естественном ли положении она находится, увеличивает ли она площадь тела. В данном случае рука была вытянута и увеличивала площадь тела.

Несмотря на это, бывшие арбитры ФИФА, а также эксперты в вопросах футбольных правил встали на сторону Энтони Тейлора, назвав его решение правильным.

Почему нельзя было ставить пенальти в ворота Испании в матче с Германией

Анатолий Синяев (автор Telegram-канала «Але, рэф»)

«Это не пенальти, потому что рука естественно увеличивает площадь тела. Вероятно, речь о том, что рука естественно расположена вдоль тела. Не поднята, не отставлена», — написал экс-судья.

Он также привел мнение автора Telegram-канала «Шеф-поVAR», который тоже является бывшим арбитром.

«Давайте сразу начнем с того, что рука защитника, находящаяся в таком положении, не считается наказуемой, поскольку в момент контакта с мячом она расположена близко к телу, — написал экс-судья. — В современных трактовках инструкторы опишут это так — рука игрока обороны не делала тело неестественно больше. Но в этом эпизоде есть нюанс. А заключается он в том, что рука движется по направлению к мячу, и, по факту, она прерывает полет мяча в створ ворот. Как быть в таком случае?».

Фото: Reuters

«И теперь к ответам. Учитывая силу удара и небольшое расстояние между игроками (примерно 5-6 метров), защитник фактически по инерции перемещал руку вслед за движением своего тела, тем самым не пытаясь увеличить занимаемое им пространство. Поскольку после контакта с мячом рука сильно отскакивает назад, это свидетельствует о том, что она находилась в расслабленном состоянии, то есть не была умышленно напряжена», — добавил он.

Сергей Лапочкин

«Мы видим, что рука чуть отставлена, но она в естественном положении. Причем расслаблена — посмотрите, как мяч от нее отлетает. Игрок не должен держать руки по швам, это нормальный футбольный момент, — разобрал эпизод бывший судья ФИФА в эфире «Матч ТВ». — Вот если бы рука была в изначальном положении — это стопроцентный пенальти, так она увеличивает площадь тела. Момент дискуссионный, но, мне кажется, правильно не назначили».

Алексей Николаев

«По современным трактовкам это не пенальти, если бы такой эпизод случился лет 10 назад, то это был бы пенальти, — цитирует бывшего арбитра ФИФА Алексея Николаева «Матч ТВ». — Рука для такого действия находилась в естественном состоянии и стремилась к телу. Защитник хотел ее убрать. Конечно, момент неоднозначный. Защитник не успевает убрать руку за спину, в мое время это был бы пенальти. Уверен, что решение судьи поддержат».

Эдуардо Итурральде Гонсалес

«Попадание в руку Кукурельи очевидно, но он ее опускает, уклоняется. За такое не свистят», — написал экс-арбитр ФИФА из Испании в соцсетях.

Кристина Ункель

«Если вы требуете пенальти, то вы не одиноки. Но в этой ситуации команда не должна наказываться за игру рукой по следующим причинам: рука считается опущенной, прижатой к телу; рука опускается вниз / вертикально, уменьшаясь по мере приближения к нужной позиции; его рука находится позади тела во время шага вперед», — написала экс-арбитр ФИФА в соцсетях.

Дейл Джонсон

«На предтурнирном брифинге УЕФА по игре рукой был приведен конкретный пример, как и у Марка Кукурельи. Там утверждалось, что это не должно наказываться штрафом за игру рукой по трем причинам», — написал в соцсетях редактор телеканала ESPN, которого пригласили на этот брифинг в качестве вещателя.

«Рука была прижата к боку, направлена преимущественно вниз/вертикально и/или находится за линией тела, — добавил он. — Это отличается от пенальти в ворота «Дании» в матче с Германией. УЕФА считает такое положение рук неестественным и создающим барьер».