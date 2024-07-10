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Евро-2024 ,  
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Главный тренер сборной Англии станет кандидатом в рыцари после Евро

Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту дадут рыцарский титул
Сюжет
Евро-2024
Гарет Саутгейт может стать сэром Гаретом, несмотря на неубедительное выступление его команды на Евро-2024 и участие в скандальном деле о неуплате налогов
Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может получить рыцарский титул, даже если у его команды не получится выиграть чемпионат Европы по футболу в Германии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Telegraph.

Саутгейт был близок к том, чтобы стать сэром Гаретом, еще после Евро-2020, когда сборная Англии дошла до финала турнира, что стало для команды первой решающей игрой на больших международных соревнованиях начиная с триумфального 1966 года.

Однако тогда Саутгейт не удостоился титула на фоне дебатов в правительстве Бориса Джонсона, где вспомнили участие главного тренера англичан в скандальном деле об уклонении от уплаты налогов по схеме вывода средств через компанию, финансировавшую кинопроизводство.

При этом сомнительные налоговые дела Саутгейта стали известны в 2016 году, что не помешало ему получить орден Британской империи спустя три года после того, как тренер привел сборную Англии к первому полуфиналу чемпионата мира начиная с 1990 года.

Под руководством Саутгейта англичане также дошли до финала Евро-2020, четвертьфинала ЧМ-2022 и теперь до полуфинала Евро-2024. Это закрепило за специалистом статус самого успешного тренера со времен сэра Альфа Рэмзи, который привел Англию к победе на чемпионате мира 1966 года.

Источники The Telegraph, близкие к системе наград Великобритании, сообщают о намерении правительства поставить Саутгейта в очередь на получение рыцарского титула, даже если его команда вылетит с Евро-2024, а он сам лишится своей должности. При этом звание может достаться ему не сразу — к примеру, ныне покойный Бобби Робсон был удостоен этой чести спустя 12 лет после того, как оставил пост главного тренера англичан.

В среду вечером, 10 июля, сборная Англии в полуфинальном матче Евро-2024 сыграет против команды Нидерландов. Суперкомпьютер статистической компании Opta отдает небольшое предпочтение коллективу Саутгейта, однако в целом шансы обеих команд выглядят примерно равными. Победитель этой пары в воскресенье, 14 июля, сыграет в финале с Испанией, которая накануне одержала волевую победу над французами со счетом 2:1.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу Евро-2024
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