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Евро-2024 ,  
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Дешам останется на посту главного тренера Франции после вылета с Евро

Дидье Дешам сохранит пост главного тренера Франции, несмотря на вылет с Евро
Сюжет
Евро-2024
Глава Федерации футбола Франции заявил, что специалист продолжит работу, так как все помнят о его предыдущих заслугах перед национальной командой
Дидье Дешам
Дидье Дешам (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам останется на своем посту, несмотря на вылет национальной команды с Евро-2024 после поражения от испанцев. Об этом L'Equipe заявил президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло.

«Не вижу ни единой причины пересмотра контракта. Прошлые результаты, когда поставленные задачи были выполнены, говорят в его пользу. Дидье продолжит свою работу», — подчеркнул Диалло.

В полуфинале чемпионата Европы по футболу в Германии сборная Франции дошла до полуфинала, где уступила команде Испании со счетом 1:2. Коло Муани после передачи Килиана Мбаппе вывел французов вперед уже на девятой минуте встречи, однако испанцы смогли одержать волевую победу благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо на 21-й и 25-й минуте.

После матча главный тренер французов признал преимущество оппонентов, которые, по его мнению, превзошли Францию в контроле мяча. Дешам также предположил, что его команде не хватило свежести.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года, когда он сменил на этом посту Лорана Блана. В качестве главного тренера национальной команды он стал чемпионом мира в 2018 году, серебряным призером ЧМ-2022, победителем Лиги наций УЕФА (сезон-2020/2021), а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы (в 2016 и 2024 годах соответственно).

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Дидье Дешам сборная Франции по футболу Евро-2024
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