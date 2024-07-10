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Евро-2024 ,  
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Сбитый стюардом после матча Евро капитан сборной Испании избежал травмы

Капитан сборной Испании Мората избежал травмы при столкновении со стюардом
Сюжет
Евро-2024
Альваро Мората заявил, что его участию в финальном матче чемпионата Европы ничего не грозит
Альваро Мората
Альваро Мората (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Нападающий сборной Испании Альваро Мората избежал травмы в столкновении со стюардом после полуфинального матча Евро-2024 против команды Франции. Об этом сообщает Marca.

Инцидент произошел во время празднования победы сборной Испании. Стюард пытался остановить выбежавшего к игрокам болельщика, но поскользнулся и влетел в капитана национальной команды Испании, который получил сильный удар по правой ноге. Мората после этого самостоятельно покинул поле, но прихрамывал и морщился от боли.

Мората заявил, что его участию в финальном матче ничего не грозит. Он также пошутил, что стюард «сфолил на желтую карточку».

В ожидании второго полуфинала. Что происходит на Евро
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Фото:Alex Livesey / Getty Images

Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче Евро-2024 со счетом 2:1.

Во втором полуфинале 10 июля сыграют сборные Англии и Нидерландов.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Испании по футболу
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