Сбитый стюардом после матча Евро капитан сборной Испании избежал травмы

Альваро Мората заявил, что его участию в финальном матче чемпионата Европы ничего не грозит

Альваро Мората (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Нападающий сборной Испании Альваро Мората избежал травмы в столкновении со стюардом после полуфинального матча Евро-2024 против команды Франции. Об этом сообщает Marca.

Инцидент произошел во время празднования победы сборной Испании. Стюард пытался остановить выбежавшего к игрокам болельщика, но поскользнулся и влетел в капитана национальной команды Испании, который получил сильный удар по правой ноге. Мората после этого самостоятельно покинул поле, но прихрамывал и морщился от боли.

Мората заявил, что его участию в финальном матче ничего не грозит. Он также пошутил, что стюард «сфолил на желтую карточку».

Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче Евро-2024 со счетом 2:1.

Во втором полуфинале 10 июля сыграют сборные Англии и Нидерландов.