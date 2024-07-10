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Евро-2024 ,  
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Стюард сбил с ног капитана сборной Испании после полуфинала Евро

Сюжет
Евро-2024
Стюард пытался остановить выбежавшего к игрокам болельщика, но поскользнулся и влетел в испанского футболиста Альваро Марату, который получил сильный удар по правой ноге
Стюард травмировал на Евро в капитана сборной Испании по футболу Альваро Марату
Стюард травмировал на Евро в капитана сборной Испании по футболу Альваро Марату (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Нападающий сборной Испании Альваро Мората получил травму во время празднования выхода в финал чемпионата Европы по футболу.

Испания 9 июля победила Францию со счетом 2:1 в полуфинале Евро.

Стюард пытался остановить выбежавшего к игрокам болельщика, но поскользнулся и влетел в капитана национальной команды Испании, который получил сильный удар по правой ноге. Форвард после этого самостоятельно покинул поле, но прихрамывал и морщился от боли.

В групповом раунде Евро стюард в аналогичной ситуации сбил португальского нападающего Гансалу Рамуша.

Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Мората является основным центральным нападающим сборной Испании. Он провел все шесть игр и отметился голом.

Испания в пятый раз вышла в финал Евро, опередив по этому показателю Италию и СССР. Только Германия чаще участвовала в финалах Евро — 6. Сборные Испании и Германии являются самыми титулованными командами чемпионата Европы — по три победы.

Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

В финале Испания встретится с победителем пары Нидерланды — Англия. Финал пройдет 14 июля в Берлине, начало — 22:00 мск.

Теги
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