Стюард сбил с ног капитана сборной Испании после полуфинала Евро
Нападающий сборной Испании Альваро Мората получил травму во время празднования выхода в финал чемпионата Европы по футболу.
Испания 9 июля победила Францию со счетом 2:1 в полуфинале Евро.
Стюард пытался остановить выбежавшего к игрокам болельщика, но поскользнулся и влетел в капитана национальной команды Испании, который получил сильный удар по правой ноге. Форвард после этого самостоятельно покинул поле, но прихрамывал и морщился от боли.
В групповом раунде Евро стюард в аналогичной ситуации сбил португальского нападающего Гансалу Рамуша.
Мората является основным центральным нападающим сборной Испании. Он провел все шесть игр и отметился голом.
Испания в пятый раз вышла в финал Евро, опередив по этому показателю Италию и СССР. Только Германия чаще участвовала в финалах Евро — 6. Сборные Испании и Германии являются самыми титулованными командами чемпионата Европы — по три победы.
В финале Испания встретится с победителем пары Нидерланды — Англия. Финал пройдет 14 июля в Берлине, начало — 22:00 мск.