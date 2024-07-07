Провал Роналду и судейский скандал. Итоги 1/4 финала Евро-2024

Завершились четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футболу. Чем запомнилась вторая стадия плей-офф Евро-2024 — в материале «РБК Спорт»

Фото: Reuters

Испания победила благодаря голу на 119-й минуте

Сборные Германии и Испании встретились в первом матче четвертьфинала Евро-2024 в Штутгарте.

С первых минут матча Тони Кроос грубо сыграл против Педри, который не смог продолжить встречу и в слезах покинул поле. На восьмой минуте вместо 21-летнего хавбека на поле появился Дани Ольмо. Педри диагностировали растяжение внутренней боковой связки левого колена. C такой травмой он вряд ли снова сыграет на Евро-2024. После матча немецкий футболист попросил прощения у Педри и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У испанцев первый гол забил Дани Ольмо (51-я минута) с передачи Ламина Ямаля. Так, 16-летний Ямаль сделал третью голевую передачу на турнире, это лучший результат Евро-2024.

Немцы смогли сравнять счет в концовке, отличился Флориан Вирц (89), это первый гол, забитый соперниками в ворота сборной Испании на нынешнем турнире. До этого испанцы пропускали только после автогола Робена Ле Нормана.

Победный гол на 119-й минуте забил Микель Мерино. Испанцы победили со счетом 2:1.

Не обошлось и без судейского конфликта в матче. За несколько минут до победного гола Испании мяч после удара полузащитника сборной Германии Джамаля Мусиалы попал в руку испанскому защитнику Марку Кукурельи. Рука не была прижата, а эпизод произошел в штрафной сборной Испании. Но главный судья Энтони Тейлор не увидел нарушения правил и не поставил пенальти. Он даже не посмотрел видеоповтор.

Фото: Reuters

Это вызвало возмущение в Германии. После игры помощник главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер ворвался в судейскую раздевалку и оскорбил Тейлора. Однако Sportschau сообщил, что в УЕФА еще до начала Евро-2024 объясняли, что пенальти в таких, как у Кукурельи, эпизодах давать не будут (рука находится близко к телу в естественном положении, и игрок пытается избежать контакта с мячом).

В самой концовке встречи за вторую желтую карточку был удален защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль. Он пропустит полуфинал. Также предстоящую игру из-за перебора карточек пропустит другой защитник, Робен Ле Норман.

34-летний Кроос провел последний матч в карьере, еще в мае полузащитник мадридского «Реала» объявил, что завершит карьеру после домашнего Евро.

Голкипер Мануэль Нойер провел больше матчей (39) на крупных международных турнирах (Евро и ЧМ), чем любой другой немецкий игрок, он побил рекорд Бастиана Швайнштайгера. Кроме того, Нойер стал третьим футболистом в истории, проведшим 20 и более матчей на Евро.

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Франция победила Португалию в серии пенальти

Второй полуфиналист определялся в матче между Португалией и Францией на «Фолькспаркштадионе» (Гамбург). Перед игрой главной интригой встречи стало противостояние двух капитанов сборных — Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. Примечательно, что шесть из восьми последних матчей плей-офф чемпионата Европы сборной Португалии переходили в дополнительное время.

Победитель определялся в серии пенальти. Криштиану Роналду свой удар реализовал. Франция получила преимущество после третьего удара Португалии, когда Жоау Фелиша пробил в штангу. В итоге в серии пенальти сильнее оказалась французы — 5:3.

Стоит отметить, что Франция вышла в полуфинала, однако все еще не забила ни одного гола на нынешнем турнире с игры. Только пенальти Килиана Мбаппе и два автогола.

Ведущее португальское спортивное издание A Bola признало Криштиану Роналду худшим игроком национальной команды в матче с Францией. Капитан португальской команды покинул турнир без голов и впервые в своей карьере не смог забить на крупном международном турнире.

Также Роналду с большим отрывом лидирует в списке игроков с худшей реализацией, хотя завершил турнир с показателем 3,5 xG (ожидаемых голов). По числу ударов без голов на одном турнире португалец немного не дотянул до антирекорда Евро. Его земляк полузащитник Деку на дебютном для Роналду Евро-2004 нанес 24 удара.

После вылета национальной сборной с Евро-2024 Роналду в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) обратился к болельщикам. «Мы хотели большего. Мы заслужили большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли до сих пор. На поле и за его пределами, я уверен, что это наследие будут чтить и развивать. Вместе», — написал 39-летний Роналду.

В полуфинале соперником Франции сыграет с Испанией 9 июля в Мюнхене.

Англия выиграла серию пенальти на Евро впервые с 1996-го года

Сборная Англии обыграла команду Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Дюссельдорфе.

В первом тайме обе команды не нанесли ни одного удара по воротам. Уже во втором тайме швейцарцы смотрелись гораздо опаснее. Они вышли вперед на 75-й минуте после гола Брила Эмболо.

Англичане сравняли счет уже через пять минут благодаря голу Букайо Сака.

Сака стал первым игроком «Арсенала», забивший за сборную Англии на чемпионате мира и на чемпионате Европы. Кроме того, он является первым игроком «Арсенала», забившим в плей-офф чемпионата Европы.

В дополнительные 30 минут команды голов не забили.

Встреча продолжилась в серии пенальти, в которой сильнее оказались англичане. Единственный мяч не забил швейцарец Мануэль Аканджи. Англия победила в серии со счетом 5:3.

Английские футболисты выиграли серию пенальти на Евро впервые с 1996 года. Ранее у англичан было четыре поражения подряд — в том числе в финале прошлого турнира, когда в финале Евро-2020 уступили Италии.

Таким образом, лишь во второй раз в истории чемпионатов Европы сразу в трех четвертьфиналах потребовалось дополнительное время. Единственный раз такое случалось на Евро-2008.

В матче против Швейцарии Гарет Саутгейт провел 100‑й матч во главе сборной Англии. Он возглавляет национальную команду с 2016 года. На прошлом Евро англичане дошли до финала, где уступили Италии в серии пенальти.

Сборная Нидерландов впервые за 20 лет вышла в полуфинал Евро

Заключительный матч четвертьфинала прошел в Берлине между сборными Нидерландов и Турции.

Фото: Dan Mullan / Getty Images

У турецкой команды игру пропустил основной защитник сборной Мерих Демирал, которого УЕФА дисквалифицировала на два матча за националистический жест («волчье приветствие»), которое он показал после забитого гола в 1/8 финала. Однако во время исполнения гимна страны перед матчем 1/4 финала болельщики сборной Турции использовали «волчье приветствие».

Первым забитым мячом в матче на 35-й минуте отметился защитник сборной Турции Самет Акайдын. Таким образом, четыре из восьми голов турецкой сборной на Евро-2024 были забиты защитниками — этот показатель является самым высоким среди всех команд турнира.

На 71-й минуте матча счет сравнял Стефан де Врей после навеса Мемфиса Депая. Примечательно, что де Врей забил за национальную команду впервые с марта 2015 года.

Уже через пять минут турецкий защитник Мерт Мюлдюр (76) забил в свои ворота. На Евро-2024 было забито уже десять автоголов. Таким образом, на нынешнем Евро в свои ворота было забито больше мячей, чем на всех Евро с 1960 по 2016 годы вместе взятых. Рекордное количество мячей в свои ворота было забито на Евро-2020 (11).

В концовке встречи удаление заработал футболист сборной Турции Бертуг Йылдырым, который находился на скамейке запасных.

Сборная Нидерландов победила со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Евро впервые с 2004 года.