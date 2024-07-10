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Евро-2024 ,  
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Мбаппе назвал провальной свою игру на Евро-2024

Сюжет
Евро-2024
Мбаппе отказался говорить о причинах неудачного выступления. Лучший бомбардир ЧМ-2022 не забил ни одного мяча с игры в пяти встречах на Евро
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Reuters)

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после поражения в полуфинальном матче Евро с Испанией заявил, что провалил турнир. Форварда цитирует RMC.

Франция 9 июля проиграла Испании со счетом 1:2 в полуфинале Евро.

«Конечно, это провальный турнир для меня», — заявил Мбаппе.

Он отказался говорить о причинах неудачного выступления. «Не надо усложнять. В футболе все просто: ты либо хорош, либо нет. Я не был хорош, поэтому мы отправляемся домой», — сказал форвард.

«Я собираюсь хорошо отдохнуть и начать новую жизнь», — добавил он, напомнив, что летом перешел из ПСЖ в мадридский «Реал».

Лучший бомбардир ЧМ-2022 (8 голов) не забил ни одного мяча с игры в пяти встречах на Евро. На его счету гол с пенальти и голевая передача.

В первой игре Евро Мбаппе получил травму, в связи с чем большую часть турнира провел в защитной маске. Француз не раз жаловался, что ему неудобно в ней. В полуфинале он вышел на поле без маски. «Она мне надоела. Я спросил у врача, могу ли выйти без маски. И он сказал мне, что я могу делать то, что хочу», — рассказал нападающий сборной Франции.

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Руслан Алиев
Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Евро-2024 Реал Мадрид сборная Испании по футболу
Мбаппе Килиан фото

Мбаппе Килиан

футболист
20 декабря 1998 года
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